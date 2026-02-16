M jak miłość. Nieoczekiwana decyzja TVP i burza wokół odcinka specjalnego. Padły złośliwe komentarze!

Agnieszka Pyź
2026-02-16 12:31

Widzów "M jak miłość" czeka spora niespodzianka! Decyzją TVP w poniedziałek, 16.02.2026 r., nie będzie kolejnego odcinka serialu, ale odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość". To może być ogromne zaskoczenie, bo już w sobotę, 14 lutego, walentynkowy odcinek był emitowany w Dwójce i mocno rozczarował fanów. Ci, którzy już obejrzeli jak wybrani bohaterowie świętują Walentynki, wypisuję złośliwe komentarze, że wcale im się to nie podobało. Powtórka też już wywołuje burzę!

Dlaczego w poniedziałek, 16.02.2026, nie ma normalnego odcinka "M jak miłość"?

 Nie ma co liczyć na nowy 1910 odcinek "M jak miłość" w poniedziałek 16 lutego! W programie Dwójki znalazł się bowiem odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość", który miał premierę w sobotę, 14 lutego 2026 r. Dla tych, którzy zapomnieli albo nie mogli obejrzeć, Telewizja Polska zdecydowała o powtórce.

Zaskakująca decyzja TVP o dodatkowej emisji walentynkowego odcinka "M jak miłość", oderwanego od bieżącej fabuły, w którym tylko gościnnie wrócą uwielbiani bohaterowie sprzed lat - Simona (Agnieszka Fitkau-Perepeczko) i Stefan  (Steffen Möller), wywołuje jednak spore emocje. Szczególnie wśród widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy bohaterów "M jak miłość" i chcą wiedzieć, co będzie dalej z Pawłem (Rafał Mroczek) po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Bo w serialowej rzeczywistości żałoba po France trwa dalej. Wcale nie ma Walentynek, bo jest dopiero końcówka lata!

Tak widzowie komentują odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość"

Produkcja "M jak miłość" nakręciła odcinek na Walentynki, żeby wlać trochę radości w serca widzów, którzy w ostatnim czasie razem z bohaterami mocno przeżywają wszystkie tragedie. Niestety romantyczny nastrój "Walentynek z M jak miłość" nie udzielił się fanom. W większości są oni zdania, że takie niespodzianki nie są potrzebne, że wolą oglądać ciąg dalszy wydarzeń, które obecnie się rozgrywają.

Nawet powrót Simony do Grabiny na jeden dzień w odcinku specjalnym "M jak miłość" jest marnym pocieszeniem, bo przecież uwielbiana bohaterka nie wróci do stałej obsady i do ekranowej rodziny Mostowiaków. Na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku tak widzowie ocenili "Walentynki z "M jak miłość". 

Walentynki z M jak miłość. Zwiastun odcinka specjalnego

Polecany artykuł:

M jak miłość. Tak Mateusz rozkocha w sobie Majkę? Przywiezie ją do Grabiny i po…

- Cudownie było zobaczyć Simonę i Stefana 🥰

- Sztuczny i ta Simona, nie podobał mi się

- Powtórka nie powinna być w poniedziałek,w poniedziałek powinny być nowe odcinki.

- Trochę głupie myślałam że będzie coś więcej.

- Okropny. ...fujjjjj

- Wolę normalne odcinki taki chaos

- Dokładnie aż sprawdziłam w programie tv .... Masakra ja myślałam że odcinek walentynkowy w sobotę to jakiś odcinek specjalny a w poniedziałek wtorek dalej będzie jak wcześniej normalne odcinki a tu ma być powtórka z dziś .... Rozczarowałam się

- Bardzo słaby

- Nie moje klimaty przełączyłam. Simona nie jest moją idolką.Czasami trzeba spojrzeć na pesel

- Beznadziejny odcinek 👎👎👎

- Dopiero była żałoba a teraz głupoty

- Nie powalił mnie taki naciągany odcinek 😁

- Bez sensu szkoda kasy!

- Nudny i robiony na siłę

- No szału nie było, odcinek przereklamowany.

