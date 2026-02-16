M jak miłość. Nieoczekiwana decyzja TVP i burza wokół odcinka specjalnego. Padły złośliwe komentarze!

Dlaczego w poniedziałek, 16.02.2026, nie ma normalnego odcinka "M jak miłość"?

Nie ma co liczyć na nowy 1910 odcinek "M jak miłość" w poniedziałek 16 lutego! W programie Dwójki znalazł się bowiem odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość", który miał premierę w sobotę, 14 lutego 2026 r. Dla tych, którzy zapomnieli albo nie mogli obejrzeć, Telewizja Polska zdecydowała o powtórce.

Zaskakująca decyzja TVP o dodatkowej emisji walentynkowego odcinka "M jak miłość", oderwanego od bieżącej fabuły, w którym tylko gościnnie wrócą uwielbiani bohaterowie sprzed lat - Simona (Agnieszka Fitkau-Perepeczko) i Stefan (Steffen Möller), wywołuje jednak spore emocje. Szczególnie wśród widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy bohaterów "M jak miłość" i chcą wiedzieć, co będzie dalej z Pawłem (Rafał Mroczek) po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Bo w serialowej rzeczywistości żałoba po France trwa dalej. Wcale nie ma Walentynek, bo jest dopiero końcówka lata!

Tak widzowie komentują odcinek specjalny "Walentynki z M jak miłość"

Produkcja "M jak miłość" nakręciła odcinek na Walentynki, żeby wlać trochę radości w serca widzów, którzy w ostatnim czasie razem z bohaterami mocno przeżywają wszystkie tragedie. Niestety romantyczny nastrój "Walentynek z M jak miłość" nie udzielił się fanom. W większości są oni zdania, że takie niespodzianki nie są potrzebne, że wolą oglądać ciąg dalszy wydarzeń, które obecnie się rozgrywają.

Nawet powrót Simony do Grabiny na jeden dzień w odcinku specjalnym "M jak miłość" jest marnym pocieszeniem, bo przecież uwielbiana bohaterka nie wróci do stałej obsady i do ekranowej rodziny Mostowiaków. Na profilu SuperSeriale.se.pl na Facebooku tak widzowie ocenili "Walentynki z "M jak miłość".

Walentynki z M jak miłość. Zwiastun odcinka specjalnego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Cudownie było zobaczyć Simonę i Stefana 🥰 - Sztuczny i ta Simona, nie podobał mi się - Powtórka nie powinna być w poniedziałek,w poniedziałek powinny być nowe odcinki. - Trochę głupie myślałam że będzie coś więcej. - Okropny. ...fujjjjj - Wolę normalne odcinki taki chaos - Dokładnie aż sprawdziłam w programie tv .... Masakra ja myślałam że odcinek walentynkowy w sobotę to jakiś odcinek specjalny a w poniedziałek wtorek dalej będzie jak wcześniej normalne odcinki a tu ma być powtórka z dziś .... Rozczarowałam się - Bardzo słaby - Nie moje klimaty przełączyłam. Simona nie jest moją idolką.Czasami trzeba spojrzeć na pesel - Beznadziejny odcinek 👎👎👎 - Dopiero była żałoba a teraz głupoty - Nie powalił mnie taki naciągany odcinek 😁 - Bez sensu szkoda kasy! - Nudny i robiony na siłę - No szału nie było, odcinek przereklamowany.