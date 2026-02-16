Pierwsza miłość, odcinek 4164: Bójka Janka z synem Kingi. Tomek zemści się za aresztowanie matki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4164 - piątek, 27.02.2026, o godz. 18 w Polsacie

W nadchodzących odcinkach „Pierwszej miłości” Kinga zostanie aresztowana za rzekome porwanie Poli, córki Janka i Lilki. To była manipulacja Lilki byłej kochanki dziennikarza, która wykorzystała zaufanie Stańczuka i wmówi mu, że to żona poda jej leki nasenne, aby zabrać dziecko. Już w 4163 odcinku "Pierwszej miłości" Janek, choć coraz bardziej podejrzliwy wobec byłej kochanki, nie zdąży jeszcze odkryć całej prawdy, a Kinga spędzi czas w areszcie, walcząc o udowodnienie swojej niewinności. Przyjaciele żony staną murem po jej stronie, jednak to nie wszystko.

Konflikt Janka z bliskimi Kingi w 4164 odcinku "Pierwszej miłości"

W 4164 odcinku Janek postanowi spróbować wyjaśnić sprawy i porozmawiać z Kingą. W domu jednak zastanie mur niechęci ze strony przyjaciół i synów żony. Zawiedziony i rozżalony, stwierdzi, że od teraz będzie działał wyłącznie w interesie swoich dzieci i siebie samego. Tymczasem Tomek (Oskar Wojciechowski), nie mogąc znieść myśli, że jego matka została niesłusznie zatrzymana i że Janek jest naczelnym sprawcą zamieszania, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Podczas wizyty dziennikarza Wywiąże się szarpanina, dojdzie do brutalnej konfrontacji między synem Żukowskiej a Jankiem. Na zdjęciach z odcinka widać, jak reakcje Tomka wymykają się spod kontroli, a mieszkanie staje się areną bójki.

Plan Lilki zadziała w 4146 odcinku "Pierwszej miłości"

Podczas gdy Janek i Tomek będą mierzyć się ze sobą, Lilka będzie obserwować sytuację z satysfakcją. Jej plan, by poróżnić Janka z Kingą i stworzyć wrażenie konfliktu, zacznie przynosić pierwsze efekty. Stanie się jasne, że rzekome podanie przez Kingę leków nasennych i "porwanie" Poli to mit. Stańczuk nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że intryga Lilki wciąż trwa, a każde jego działanie będzie obserwowane przez byłą kochankę.