Barwy szczęścia, odcinek 3329: Cezary aresztowany za zlecenie zabójstwa! Policja zatrzyma też Józefinę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3329 - środa, 4.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2
Aresztowanie Cezarego w 3329 odcinku "Barw szczęścia" to będzie prawdziwy wstrząs dla Natalii Zwoleńskiej, która dopiero co odzyska męża po jego powrocie z Brukseli. Rawicz zrozumie wreszcie, jak wielki błąd popełnił, chcąc na własną rękę wymierzyć sprawiedliwość Andrzejowi Zastoi. Ale nie cofnie tego, że zlecił zabójstwo oszusta, który przebywa za kratkami i czeka na finał procesu oraz wyrok sądu.
Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3336: Tak Patryk uwiedzie Grażynę! Nawet Tomek ich nie powstrzyma - ZDJĘCIA
Chociaż Cezary zapewni Natalię, że zrobi wszystko, by uratować ich małżeństwo, bo ona i Lea (Lena Sobota) są dla niego najważniejsze, to nie będzie miał okazji. Tuż po tym jak wyzna żonie,że ją kocha i nie wyobraża sobie życia bez niej, do ich domu wkroczy policja.
Cezary aresztowany w domu na oczach Natalii w 3329 odcinku "Barw szczęścia"
Funkcjonariusze dowodzeni przez Majaka (Łukasz Borkowski) w 3329 odcinku "Barw szczęścia" aresztują Cezarego i przedstawią nakaz przeszukania domu.
- Ale o co chodzi? - zapyta zszokowana Natalia, którą cytuje światseriali.interia.pl.
- O pani męża... Panie Rawicz, na podstawie decyzji sądu rejonowego zostaje pan zatrzymany w związku z artykułem sto czterdziestym ósmym, paragraf piąty - wyjaśni Majak.
- Co takiego? Zlecenie zabójstwa... - Natalia nie dokończy, bo policja wyprowadzi skutego kajdankami Cezarego na zewnątrz.
Policja zatrzyma Józefinę w 3329 odcinku "Barw szczęścia"
A kiedy w 3329 odcinku "Barw szczęścia" Natalia zadzwoni do swojej matki Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), żeby powiadomić ją o aresztowaniu Cezarego i prosić o opiekę nad jej córką, ta przekaże jej kolejne złe wieści. Policja przed domem Marczaków zatrzyma też Józefinę.
- Dżo wyszła po zakupy, takie na śniadanie, a tu nagle podjechał radiowóz i ją zabrali. Zanim zdążyłam się ubrać i wyjść, to już było po wszystkim - wyzna roztrzęsiona Małgorzata.
Natalia nie wyciągnie Cezarego z aresztu w 3329 odcinku "Barw szczęścia"
Interwencja Natalii na komisariacie policji w 3329 odcinku "Barw szczęścia" nie nie da. Cezary usłyszy poważne zarzuty i zostanie za kratkami przez najbliższe trzy miesiące. Za zlecenie zabójstwa Andrzeja będzie mu groziło nawet dożywocie. Zwoleńska nie wyciągnie na wolność męża. A co z Józefiną? Ponieważ Rawicz weźmie całą winę na siebie, to jego matka zaraz po zatrzymaniu będzie wolna!