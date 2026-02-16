Dziedzictwo, odcinek 839: Nana odkryje kłamstwo Yamana przed ślubem! Nie wyjdzie za niego? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 839 - piątek, 20.02.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 839 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana na prośbę Yamana napisze do niego list, w którym opisze, jak chciałaby, aby wyglądał jej wymarzony ślub. Maryam postanowi zostawić go na biurku narzeczonego w jego gabinecie, gdzie przy okazji natknie się także na akta policyjne, w których będzie mowa o gangsterze o pseudonimie Trucizna.

I wówczas w 839 odcinku serialu "Dziedzictwo" narzeczona Yamana zda sobie sprawę, że ukochany ją okłamał, bo niebezpieczeństwo wcale nie minęło! Tym bardziej, gdy zadzwoni do niego do firmy i dowie się, że Kirimli wcale się tam nie zjawił. Mimo tego, że miał!

- Mówi Nana, zastałam pana Yamana? - spyta Nana.

- Dziś nie przyjechał do firmy - usłyszy w odpowiedzi.

- Powiedział, że ma zebranie. Bierzemy ślub, a nadal mamy tajemnice. Wojna trwa. Okłamał mnie - zrozumie Maryam, która w tym momencie zacznie się coraz bardziej martwić o ukochanego.

Yaman nie przyzna się Nanie do kłamstwa w 839 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Do tego stopnia, że w 839 odcinku serialu "Dziedzictwo" natychmiast postanowi się z nim skontaktować. Ale na szczęście, Yaman odbierze od niej telefon. Tyle tylko, że wciąż nie przyzna się do swojego kłamstwa! A wręcz przeciwnie, będzie brnął w nie dalej!

- Jak mógł to przede mną ukryć? Kto wie, gdzie teraz jest - powie do siebie Nana, po czym wybierze jego numer i zacznie błagać - Odbierz, proszę...

- Martwiłaś się o mnie? - spyta ją Yaman.

- Tak, chciałam spytać, czy w firmie wszystko w porządku? - spyta go narzeczona.

- Zebranie trochę się przedłuża, ale niedługo wrócę - okłamie ją Kirimli.

- Doprawdy. No dobrze - skwituje Maryam.

W tej chwili w 839 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirimli szybko zmieni temat. Ale tym razem to Maryam go okłamie! Mimo iż nie da tego po sobie poznać!

- Zrobiłaś to o co prosiłem? - zapyta ją Yaman.

- Położyłam list na biurku - potwierdzi Nana.

- Przeczytam jak wrócę - obieca jej narzeczony.

- Przeczytasz. Czekam. Do widzenia - zakończy jego ukochana, po czym powie już do siebie - Skoro ukrywasz przede mną prawdę, wszystko ci pięknie napiszę...

Tak Nana rozprawi się z kłamliwym Yamanem w 839 odcinku serialu "Dziedzictwo"! Ślubu nie będzie?

Nieco później w 839 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman już wróci do domu, gdzie w swoim gabinecie w końcu natknie się na list Nany, który napisze jednak po jego kolejnym kłamstwie. Narzeczona wygarnie mu, co o tym myśli, po czym da mu jasno do zrozumienia, że nie chce być z kłamcą, czym postawi ich ślub pod dużym znakiem zapytania!

- Miałam opisać mój wymarzony ślub. Zrobiłam to. Wyobraziłam sobie jezioro, w którego tafli widać odbicie moje i mojej mamy, żeby niebo i ziemia wiedziały, że mam kogoś, komu mogę ufać. Ale to już bez znaczenia. Ukrywasz przede mną, że mamy wroga, który zagraża naszej rodzinie. To znaczy, że mi nie ufasz i tym samym nie zasługujesz na moje zaufanie - odczyta zszokowany Yaman, który w tym momencie w 839 odcinku serialu "Dziedzictwo" zda sobie sprawę, że Nana już wie o jego kłamstwie. I zacznie się bać jego konsekwencji!

12