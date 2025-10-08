M jak miłość, odcinek 1884: Martyna kochanką Jakuba! Fałszywa Kasia poczuje ukłucie zazdrości - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zazdrość Kasi o Jakuba pojawi się w 1884 odcinku "M jak miłość", gdy między byłych małżonków wkroczy Martyna Wysocka. Przyjaciółka Kuby okaże się nie tylko niezawodną pocieszycielką, która pomoże mu przetrwać najgorszy czas po utracie kobiety jego życia, ale także pokaże Karskiemu, że dość łatwo sprawić, że Kasia zacznie żałować zdrady i odejścia do Mariusza.

Martyna w 1884 odcinku "M jak miłość" będzie udawała kochankę Jakuba przed Kasią

W dniu, w którym w 1884 odcinku "M jak miłość" Jakub postanowi przyjąć propozycję Kasi, zostać jednak w swoim domu, ale spłacić jej część, byli małżonkowie umówią się na spotkanie w kancelarii notarialnej. Martyna od razu podsunie Jakubowi pomysł, że będzie mu towarzyszyć, żeby dodać mu otuchy. Doskonale wiedząc, że Kuba nie pogodził się jeszcze ze stratą Kasi, z tym, że to Mariusz spełnia jego sen o wielkiej miłości i dziecku!

- Nie bądź taki sztywny... Jeśli chcesz, to mogę z tobą pojechać jako twoja kochanka? Chcesz? - uśmiechnie się do Jakuba, który przyjmie ofertę wsparcia.

- Stuknięta jesteś - odpowie Karski.

Kasia pożałuje, że zostawiła Jakuba, kiedy w 1884 odcinku "M jak miłość" pozna Martynę

Na widok Jakuba i Martyny razem w 1884 odcinku "M jak miłość" Kasi od razu zrzednie mina. Chociaż będzie z Mariuszem, nie zdoła zapanować nad zazdrością o byłego męża, który przedstawi jej Martynę. Oczywiście wyciągnie do niej rękę i powie, jak jej miło poznać kochankę Karskiego.

W jednej chwili dla Kasi stanie się jasne, jak wspaniałego mężczyznę porzuciła. A do tego okłamała Kubę, że urodzi dziecko Mariusza i buduje swoje "szczęście" z kochankiem, wmawiając sobie, że to związek na całe życie, że tylko z nim może być naprawdę szczęśliwa.

Koniec miłości Kasi do Mariusza w 1884 odcinku "M jak miłość"?

Paulina Lasota w ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" zasugerowała nawet, że miłość Kasi do Mariusza szybko się wypali...

- Relacja Jakuba i Martyny na pewno jest wielkim zaskoczeniem dla Kasi. Taki pierwszy odruch to wiadomo ukłucie zazdrości. Kasia zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma prawa być zazdrosna o Jakuba. Nie może oczekiwać od niego, że będzie sam, skoro ona układa sobie życie z kimś innym. Sytuacja kiedy widzi ich bliskość, na pewno ją bardzo dotyka, ponieważ pod sercem nosi jego dziecko i już do końca życia pozostanie dla niej kimś bardzo ważnym... Pojawiają się myśli, jakby to było, gdyby nie dała się ponieść tej, nie chcę powiedzieć, chwilowej fantazji... - powiedziała Lasota.

Wygląda na to, że od 1884 odcinka "M jak miłość" między ciężarną Kasią i Mariuszem coś zacznie się psuć. Zakłamana była żona Jakuba zacznie coraz bardziej żałować nie tylko zdrady, odejścia do kochanka, ale także kłamstwa o ojcu dziecka. Zrozumie bowiem, że to dziecko już zawsze będzie ją łączyło z Kubą.