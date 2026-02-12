M jak miłość, odcinek 1910: Majka zacznie pracę w bistro Kingi. To pierwsza zmiana po śmierci Franki - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1910 odcinku "M jak miłość" nastąpi zwiastun zmian w bistro. To oczywiste, że Franka nie będzie obecna w dalszym funkcjonowaniu knajpki. Śmierć żony Pawła (Rafał Mroczek) wstrząśnie wszystkimi, ale biznes musi kręcić się dalej. Franka bardzo pomogła w rozkręceniu bistro, zajmowała się wizerunkiem restauracji, imprezami w lokalu, zamawianiem towaru, a nawet obsługiwała gości. Odkąd Franki zabraknie, Kinga będzie musiała radzić sobie sama.

Majka dołączy do bistro Kingi. W 1910 odcinku "M jak miłość" Mateusz zaproponuje jej pracę

To Mateusz zaproponuje koleżance pracę. Chociaż od dawana wzdycha do studentki, ona póki co nie zrezygnuje z uczucia do Tomasza (Chris Cugowski). Młody żołnierz omota ukochaną, która wciąż wybacza mu błędy. Chociaż Mostowiaka to boli, woli nie wtrącać się w trudne sprawy związkowe. Niemniej jednak, w 1910 odcinku "M jak miłość" Mateusz z Majką znów się do siebie zbliżą, podzielą się swoimi rozterkami życiowymi, poznają lepiej swoje historie, w tym te rodzinne. Majka otworzy się przed kolegą, a on powie jej o rozmowie z Kingą.

- Mój tata zostawił moją mamę dla jakiejś młodszej laski. Moja mama była cały czas chora i wychowywała mnie sama i dlatego... - zwierzy się Majka w 1910 odcinku "M jak miłość".

- Poszłaś do wojska żeby ją odciążyć - zgadnie Mostowiak.

- Wiesz jak jest...

- Słuchaj, ja rozmawiałem z Kingą i oni mają w weekendy w bistro totalne obłożenie, więc jakbyś chciała... - zaproponuje Mateusz, co spotka się z szybką i radosną reakcją.

Majka przyjmie pracę w bistro

- Jezu, błagam, tak! Dziękuję! - od razu wykrzyczy Majka.

Wszystko wskazuje na to, że młoda Majka zacznie pracować z Kingą. Nie wiadomo jeszcze, jak ułoży się współpraca, ale studentka wydaje się odpowiedzialną, bystrą osobą.