M jak miłość, odcinek 1910: Majka zacznie pracę w bistro Kingi. To pierwsza zmiana po śmierci Franki - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-02-12 13:05

W 1910 odcinku "M jak miłość" dojdzie do pierwszych zmian w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek) po śmierci Franki (Dominika Kachlik). Góralka pomagała Zduńskiej jako managerka knajpy, ale tragiczne wydarzenia przekreśliły plany biznesowe na przyszłość. Kinga straciła nie tylko dobrą przyjaciółkę, szwagierkę, ale także pracowniczkę. W W 1910 odcinku "M jak miłość" to Majka (Matylda Giegżno) dostanie propozycję dołączenia do ekipy bistro. Sympatia Mateusza (Rafał Kowalski) od razu się zgodzi!

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1910 odcinku "M jak miłość" nastąpi zwiastun zmian w bistro. To oczywiste, że Franka nie będzie obecna w dalszym funkcjonowaniu knajpki. Śmierć żony Pawła (Rafał Mroczek) wstrząśnie wszystkimi, ale biznes musi kręcić się dalej. Franka bardzo pomogła w rozkręceniu bistro, zajmowała się wizerunkiem restauracji, imprezami w lokalu, zamawianiem towaru, a nawet obsługiwała gości. Odkąd Franki zabraknie, Kinga będzie musiała radzić sobie sama.

Majka dołączy do bistro Kingi. W 1910 odcinku "M jak miłość" Mateusz zaproponuje jej pracę

To Mateusz zaproponuje koleżance pracę. Chociaż od dawana wzdycha do studentki, ona póki co nie zrezygnuje z uczucia do Tomasza (Chris Cugowski). Młody żołnierz omota ukochaną, która wciąż wybacza mu błędy. Chociaż Mostowiaka to boli, woli nie wtrącać się w trudne sprawy związkowe. Niemniej jednak, w 1910 odcinku "M jak miłość" Mateusz z Majką znów się do siebie zbliżą, podzielą się swoimi rozterkami życiowymi, poznają lepiej swoje historie, w tym te rodzinne. Majka otworzy się przed kolegą, a on powie jej o rozmowie z Kingą.

- Mój tata zostawił moją mamę dla jakiejś młodszej laski. Moja mama była cały czas chora i wychowywała mnie sama i dlatego... - zwierzy się Majka w 1910 odcinku "M jak miłość".

- Poszłaś do wojska żeby ją odciążyć - zgadnie Mostowiak.

- Wiesz jak jest...

- Słuchaj, ja rozmawiałem z Kingą i oni mają w weekendy w bistro totalne obłożenie, więc jakbyś chciała... - zaproponuje Mateusz, co spotka się z szybką i radosną reakcją.

Majka przyjmie pracę w bistro 

- Jezu, błagam, tak! Dziękuję! - od razu wykrzyczy Majka.

Wszystko wskazuje na to, że młoda Majka zacznie pracować z Kingą. Nie wiadomo jeszcze, jak ułoży się współpraca, ale studentka wydaje się odpowiedzialną, bystrą osobą. 

