M jak miłość, odcinek 1884: Wojna rozwodowa Izy i Radka! Marcin zbuntuje byłą żonę przeciwko mężowi

"M jak miłość" odcinek 1884 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1884 odcinku "M jak miłość" Iza wyzna Marcinowi, iż zdecydowała się na rozwód z Radkiem, czym ogromnie go ucieszy. Jednak jego radość wcale nie potrwa długo, gdy dowie się, że jego była żona zdecydowała się na niego bez orzekania o winie, co oczywiście uzna za kuriozalne. I nic dziwnego, gdyż rozpad ich małżeństwa będzie tylko i wyłącznie winą agresywnego dziennikarza, który dopiero po ich ślubie pokazał Chodakowskiej prawdziwą twarz!

Przypomnijmy, że Radek rozpoczął od ostrych awantur, ciągłych wyjazdów aż w końcu i zdrady Izy, która jednak dała mu drugą szansę! Ale szybko tego pożałowała, gdy ich kłótnie się nie skończyły, a jej mąż nie zaprzestał na przemocy psychicznej, gdyż posunął się także i do tej fizycznej, gdyż przecież raz podniósł rękę na Izę, a teraz zrobi to samo z jej córką Majką (Laura Jankowska), czego Chodakowska już mu nie daruje i od niego odejdzie! I jak się okaże w 1884 odcinku "M jak miłość" już na dobre!

Marcin nastawi Izę przeciwko Radkowi w 1884 odcinku "M jak miłość"!

A to dlatego, że w 1884 odcinku "M jak miłość" sprawa rozwodowa Izy i Radka już będzie w toku. Tyle tylko, że Chodakowska nie zdecyduje się iść na wojnę ze swoim mężem i znów potraktuje go ulgowo, zgadzając się na zakończenie ich małżeństwa bez orzekania o winie, czym aż zirytuje Marcina, który nie będzie mógł już znieść tego, jak jego była żona wciąż go broni! A przecież po ataku na nią i ich córkę nie będą to już przelewki!

I z tego względu w 1884 odcinku "M jak miłość" Marcin jej tego nie odpuści i nie pozwoli, aby Radkowi przeszło to od tak! Zdradzamy, że Chodakowski postanowi zbuntować swoją byłą żonę przeciwko jej obecnemu mężowi i zachęcić ją do walki z agresorem. Tym bardziej, że Iza już i tak wykaże się siłą, gdy postanowi od niego odejść, a także szybko stanąć na nogi poprzez wyprowadzkę od Marcina i Kamy (Michalina Sosna), wynajęcie lokum dla siebie i dzieci i powrót na pełen etat nie tylko do roli matki, ale i żywiciela rodziny!

Czy Chodakowska wytrzyma w 1884 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy w 1884 odcinku "M jak miłość" wystarczy jej jeszcze, aby podjąć się walki sądowej z Radkiem, która w takim przypadku mogłaby się tak szybko nie skończyć? Czy Iza faktycznie wytoczy najcięższe działa przeciwko swojemu jeszcze obecnemu mężowi? A może w 1884 odcinku "M jak miłość" Chodakowska jednak znów ulegnie i mu odpuści? O tym przekonamy się już niebawem!