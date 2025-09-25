M jak miłość, odcinek 1880: Iza wyzna Marcinowi, że żałuje rozbicia ich rodziny! Wróci do byłego męża? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1880 - poniedziałek, 6.10.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1880 odcinku "M jak miłość" Marcin nie przestanie troszczyć się o Izę, która w końcu odejdzie od psychola Radka i wyprowadzi się z jego mieszkania. Tym bardziej, że i jemu nie będzie chciała siedzieć na głowie tylko postanowi wynająć poddasze od swojej koleżanki, wrócić nie tylko do pracy na pełen etat, ale i roli matki. Chodakowska zdecyduje się od razu wziąć się w garść, czym już mocno zaimponuje byłemu mężowi.

Szczególnie, że w 1880 odcinku "M jak miłość" zrobi dokładnie tak, jak mu wcześniej zapowie, czym już w ogóle wzbudzi podziw u Marcina, który ją za to pochwali. Tym bardziej, że Iza będzie robić przy tym dobrą minę do złej gry i to nie bez przyczyny!

- Jesteś bardzo dzielna, wiesz? - pochwali ją Marcin, na co dumna z siebie Iza w odpowiedzi potwierdzi - Wiem!

Iza po odejściu od Radka pożałuje, że zostawiła Marcina w 1880 odcinku "M jak miłość"!

A wszystko po to, aby w 1880 odcinku "M jak miłość", aby nieco wyzbyć się wyrzutów sumienia, które pojawią się u niej po kolejnej złej decyzji co do wyboru partnera! Tym bardziej, że poza Marcinem, Iza naprawdę nie będzie mieć szczęścia do facetów, którzy do tej pory okazywali się psycholami tak jak Artur (Tomasz Ciachorowski) czy teraz Radek.

I dlatego Chodakowska tak bardzo będzie żałować tego, że zniszczyła swoje małżeństwo z "normalnym" Marcinem, do czego szczerze mu się przyzna. I tym w 1880 odcinku "M jak miłość" zrobi mu prawdziwy mętlik w głowie!

- Wiem. Może w końcu przestanę żałować, że rozbiłam naszą rodzinę - przyzna smutno Iza, czym poruszy i Marcina.

Chodakowscy znów będą razem w 1880 odcinku "M jak miłość"?

Czy aż do tego stopnia, aby w 1880 odcinku "M jak miłość" Marcin dał jej kolejną szansę i zrezygnował dla niej z kolejnej kobiety? Czy Chodakowski zostawi Kamę (Michalina Sosna) dla swojej byłej żony tak samo jak kiedyś Anię (Maria Pawłowska)? Czy Chodakowscy znów będą razem?

Niestety, w 1880 odcinku "M jak miłość" niewiele na to wskazuje, gdyż przecież relacja Kamy i Marcina będzie na nieco innym szczeblu niż wtedy ta z Anią. Tym bardziej, że Chodakowski będzie darzył swoją narzeczoną szczerym uczuciem. I to tak silnym, że przecież wcześniej zrezygnuje dla niej z Martyny (Magdalena Turczeniewicz). A zatem raczej nie ma się co spodziewać, że teraz znów przerzuci się z powrotem na Izę. Ale mimo tego była żona wciąż nie będzie mu obojętna!

