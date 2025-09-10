M jak miłość, odcinek 1879: Iza odejdzie od psychola Radka! Wróci do Marcina i odbije go Kamie? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1879 odcinku "M jak miłość" to będzie już koniec Izy i Radka! Zdradzamy, że Chodakowska postanowi odejść od agresywnego męża, który po kolejnej awanturze znów podniesie na nią rękę i to w obecności Mai! Była żona Marcina nie będzie dłużej tolerować takiego zachowania i zdecyduje się w końcu zostawić Radka, zgodnie z tym, co wcześniej obiecała Chodakowskiemu!

Szczególnie, że w 1879 odcinku "M jak miłość" przemiana Radka nie potrwa długo, a on znów pokaże swoje mroczne oblicze, którego Iza już nie będzie dłużej znosić. I to nie ze względu na siebie, ale dzieci, które już mocno przeżywały całą tą sytuację, przez co Marcin już wcześniej postawił jej ultimatum w ich temacie. A teraz Iza je wypełni!

Marcin znów wyrwie Izę z rąk psychola w 1879 odcinku "M jak miłość"!

Zdradzamy, że po kolejnym akcie przemocy Radka w 1879 odcinku "M jak miłość" Iza zamknie się z Mają w pokoju, po czym spakuje ich rzeczy i zadzwoni po pomoc do Kamy. I choć narzeczona Marcina będzie w tym momencie przymierzać suknie ślubne w towarzystwie Anety, to bez wahania tego zaprzestanie i w jednej z nich czym prędzej wspólnie z Chodakowską przyjadą do mieszkania Radka, skąd zabiorą Izę i Maję.

A agresywnym Radkiem w 1879 odcinku "M jak miłość" już zajmie się Marcin, który także do nich dołączy, gdy dowie się, że tyran znów zaatakował jego byłą żonę i to w obecności ich córki. I tym razem Chodakowski już mu tego nie daruje i sam także rzuci się na niego z pięściami!

Chodakowscy wrócą do siebie w 1879 odcinku "M jak miłość"?

Ale oczywiście w 1879 odcinku "M jak miłość" nie zostawi byłej żony w potrzebie i zaprosi ją do siebie wraz z ich córką. I w ten sposób Iza wróci z powrotem do mieszkania Marcina! Ale czy tylko? Czy w tej sytuacji Kama będzie mogła czuć się bezpiecznie?

Nie do końca, gdyż przecież po uratowaniu Chodakowskiej z rąk wcześniejszego psychola Artura (Tomasz Ciachorowski), Marcin zostawił przecież swoją obecną partnerkę Anię (Maria Pawłowska) i znów związał się z Izą! Czy zatem w 1879 odcinku "M jak miłość" historia znów zatoczy koło, a byli małżonkowie znów do siebie wrócą?

Nie wydaje się, gdyż przecież w 1879 odcinku "M jak miłość" Kama będzie w zupełnie innej sytuacji niż Ania! Przypomnijmy, że przecież para będzie już zaręczona i będzie szykować się do ślubu, który nastąpi już niebawem! Jednak na chwilę przed nim to ukochana Marcina się rozmyśli i niespodziewanie ucieknie! Czy właśnie ze względu na Izę? Przekonamy się już niedługo!