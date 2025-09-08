M jak miłość, odcinek 1879: Agresywny Radek rzuci się na Izę! Znów będzie musiała uciekać od męża psychola. Tym razem z córką Mają

"M jak miłość" odcinek 1879 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1879 odcinku "M jak miłość" sielanka u Izy i Radka się skończy, gdy między małżonkami dojdzie do kolejnej kłótni! Tym bardziej, że w jej trakcie mąż Chodakowskiej znów pokaże jej swoją prawdziwą twarz i ponownie posunie się agresji, czego ona już mu nie daruje! I choć za pierwszym razem mu to wybaczy, szczególnie, że on zapewni ją, że więcej się to nie powtórzy, to jednak, gdy złamie dane jej słowo, to żona mu tego nie daruje!

Tym bardziej, że w 1879 odcinku "M jak miłość" nie będzie z nim sama, a z Mają! Iza nie będzie chciała narażać swojej córki, szczególnie, że już wcześniej od Marcina będzie wiedzieć, jak jej dzieci będą przeżywały ich sytuację w domu. Dlatego zamknie się z nią w pokoju i zacznie się pakować, aby jak najszybciej uciec od tyrana!

Kama uratuje Izę i Maję przed agresywnym Radkiem w 1879 odcinku "M jak miłość"!

Szczególnie, że niestety nie będzie to pierwszy raz w życiu Izy! Przypomnijmy, że Chodakowska ma już za sobą związek z psycholem Arturem (Tomasz Ciachorowski), od którego także musiała uciekać ze swoją córką Mają! A teraz historia znów zatoczy koło! Jednak tym razem z pomocą jej nie przyjdzie Marcin, a jego obecna partnerka Kama (Michalina Sosna), gdyż to właśnie do niej zwróci się z taką prośbą!

A Kama w 1879 odcinku "M jak miłość" oczywiście nie zostawi jej i Mai w potrzebie i czym prędzej przyjedzie po nie tuż z salonu sukien ślubnych, gdzie będzie przymierzać kreacje na swój ślub z Marcinem. Ale czy w tej sytuacji on w ogóle się odbędzie?

Pokrzywdzona Iza pokrzyżuje ślubne plany Kamy i Marcina w 1879 odcinku "M jak miłość"?

Szczególnie, że przecież wcześniej, po wyrwaniu Izy z rąk psychola Artura, Marcin przecież wrócił do Chodakowskiej, zostawiając swoją obecną partnerkę Anię (Maria Pawłowska). Czy zatem po uratowaniu jej przez Kamę w 1879 odcinku "M jak miłość" i przywiezieniu pokrzywdzonej Chodakowskiej z powrotem do byłego męża historia również się nie powtórzy?

Z pewnością w 1879 odcinku "M jak miłość" i Marcin nie przejdzie obojętnie wobec tej sytuacji. Jednak tym razem nawet pod jej wpływem nie zmieni zdania i nie zrezygnuje ze ślubu z Kamą, którą przecież teraz będzie kochał. Ale tuż przed uroczystością to właśnie ona u ucieknie! Czy będzie miało to związek właśnie z Izą? Przekonamy się już niebawem!