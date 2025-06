M jak miłość

M jak miłość. Rozpacz Marcina po ślubie z Kamą. Psychol Radek skrzywdzi Izę, a on będzie jej szukał? Ten szczegół zwraca uwagę - WIDEO, ZDJĘCIA

Ślub Marcina (Mikołaj Roznerski) i Kamy (Michalina Sosna) w nowym sezonie "M jak miłość" wcale nie oznacza końca serii nieszczęść, które na nich spadły. Przeciwnie, wiele wskazuje na to, że miłosna sielanka nie potrwa długo! Dość szybko po ślubie z Kamą Marcin pogrąży się w rozpaczy, bo czekają go kolejne dramatyczne przeżycia. Na planie "M jak miłość" powstały już poruszajace sceny z udziałem Marcina, który ze łzami w oczach będzie trzymał w dłoniach kobiecą sukienkę. Fani snują domysły i dzielą się teoriami, że chodzi o Izę (Adriana Kalska), której Radek (Philippe Tłokiński) zrobi coś złego! Sprawdź, co już wiadomo i zobacz ZDJĘCIA.