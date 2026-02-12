M jak miłość. Ona sprawi, że Paweł dojdzie do siebie po śmierci Franki? Córka Basia nie odezwała się do niego po pogrzebie - ZDJĘCIA

Z kim będzie Paweł w "M jak miłość" po śmierci Franki? Kto zastąpi zmarłą Frankę?

Żałoba Pawła po śmierci Franki potrwa dość długo w "M jak miłość", ale znając przeszłość Zduńskiego możemy mieć pewność, że za jakiś czas pojawi się inna kobieta, która zapewne zdobędzie serce samotnego wdowca. Widzowie już teraz na następczynię Franki typują Agnes (Amanda Mincewicz), córkę Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), której Paweł uratował życie. To nie przypadek, że los połączył Pawła z Agnes tuż przed śmiercią Franki.

Z relacji z planu "M jak miłość" z odcinków, które będą emitowane wiosną, wiemy także, że u boku Pawła pojawi się też piękna blondynka, która przyjaźni się z jego matką Marysią (Małgorzata Pieńkowska). Chodzi oczywiście o terapeutkę Judytę Kosowską (Paulina Chruściel), która najpewniej pomoże Zduńskiemu pozbierać się po stracie ukochanej.

Marne szanse, że połączy go z Judytą coś więcej, bo ona jest przecież lesbijką. A poza tym zakochała się w Marysi. Niewykluczone jednak, że podczas wizyt w Grabinie z synem Antosiem (Mark Myronenko) zrozpaczony wdowiec właśnie z Judytą nawiąże bliską więź.

Póki co produkcja "M jak miłość" trzyma w tajemnicy, czy Paweł znów się zakocha i czy po śmierci Franki znajdzie kobietę, z którą wychowa syna Antosia.

Oto kobiety, które pomogą Pawłowi po śmierci Franki w "M jak miłość"

To jednak nie zmienia faktu, że w odcinkach "M jak miłość" wiosną wokół Pawła będzie się kręciło wiele kobiet, gotowych mu pomagać z Antosiem, wspierać w najgorszych momentach, kiedy ból po żałobie nieco zelżeje. Matka Marysia, babcia Barbara (Teresa Lipowska), Agnes - córka jego ojczyma, bratowa Kinga (Katarzyna Cichopek) i najlepsza przyjaciółka, wielka miłość z młodości - Magda (Anna Mucha). Tylko jednej z bliskich osób zabrakło przy Pawle, kiedy spadła na niego śmierci Franki. Chodzi o przybraną córkę Zduńskiego - Basią.

Czy Basia wróci do "M jak miłość" i do Pawła po śmierci Franki?

Gdzie jest Basia? Czy wróci do "M jak miłość" i dzięki niej Paweł pozbiera się po śmierci Franki? Trochę zastanawia fakt, że ani razu nie odezwała się do ojczyma nie tylko po tym, jak Franka zmarła, ale także już po pogrzebie. Zduński nie wspomniał nawet o tym, że Basia przyjechała na pogrzeb Franki, w najmniejszym stopniu pomagała mu z Antosiem. Co się dzieje z Basią?

Blisko rok temu w "M jak miłość" odmieniona Basia wróciła do Franki i Pawła z Londynu, gdzie studiuje, mieszka ze swoim chłopakiem i biologiczną matką Alą (Olga Frycz). Po dłuższej przerwie do obsady serialu znów dołączyła Gabriela Raczyńska, ale tylko na chwilę. Basia nie została nawet do porodu Franki, nie widziała na własne oczy Antosia i choć na pewno wie, że żona Pawła nie żyje, to nie przyjechała do Polski na jej pogrzeb. A przynajmniej nie było o tym nawet wzmianki.

Na pewno Gabriela Raczyńska nie odeszła na zawsze z "M jak miłość", ale w 2025 roku zaczęła studia w USA i najbliższe cztery lata spędzi za granicą. To jednak nie oznacza, że kiedyś Basia nie wróci do Pawła i jego syna Antosia.

