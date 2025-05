M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1870: Judyta w końcu ujawni Marysi swoją orientację. Tak się w niej zakochała - ZDJĘCIA

W 1870 odcinku "M jak miłość" Judyta (Paulina Chruściel) dłużej nie będzie się ukrywać ze swoimi uczuciami i w końcu wyzna Marysi (Małgorzata Pieńkowska) miłość! Psychoterapeutka najpierw przyzna się Rogowskiej, że to właśnie ona podarowała jej na Mikołajki bransoletkę, która stała się prawdziwą kością niezgody między nią, a zazdrosnym Arturem (Robert Moskwa), czym już ją mocno zszokuje, jednak to będzie dopiero początek! A to dlatego, że prawdziwą bombę psychoterapeutka odpali na sam koniec, gdy w 1870 odcinku "M jak miłość" wreszcie przyzna się, że zakochała się w żonie Rogowskiego i zdradzi, jak do tego doszło! Koniecznie poznaj szczegóły, zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!