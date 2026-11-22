Mariusz w 1959 odcinku "M jak miłość" znajdzie hotel, w którym ukrywa się Kasia

Ucieczka Kasi przed Mariuszem w 1959 odcinku "M jak miłość" jeszcze się nie skończy, a nieobliczalny zabójca i gwałciciel z pomocą detektywa wpadnie na trop żony! Sanocki nie cofnie się przed niczym, by odnaleźć Kasię. Zapłaci każdą cenę, żeby odkryć jej kryjówkę.

- Szczegóły mnie nie interesują! Niech pan ją po prostu znajdzie! Jak najszybciej! Zapłacę podwójną stawkę - zleci wynajętemu detektywowi.

Poszukiwania Kasi w 1959 odcinku "M jak miłość" zaprowadzą Mariusza do jednego z hoteli w Pruszkowie. Kiedy dotrze na miejsce, Kasia akurat wyjrzy przez okno. Na szczęście psychol jej nie zobaczy!

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Rozpaczliwy telefon Kasi do Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość"

W tym czasie spanikowana Kasia w 1959 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Jakuba, wiedząc doskonale o tym, że tylko on może jej pomóc, tylko jemu może ufać. Zacznie planować ucieczkę z córką Zosią z Polski do Bratysławy. W stolicy Słowacji będzie na nią czekała przyjaciółka ze studiów, Danka, która prowadzi tam prywatną klinikę.

Kiedy Karski w 1959 odcinku "M jak miłość" odbierze telefon od Kasi, od razu wyczuje, że była żona nie mówi mu całej prawdy, że dzieje się coś złego, że powód jej ucieczki od Mariusza może rzucić zupełnie światło na to, jak wyglądało małżeństwo z Sanockim.

Za telefonem Kasi do Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość" będzie się też kryła chęć wyznania mu prawdy o tym, że jest ojcem Zosi, że uciekła od Mariusza, bo ją zgwałcił i zabił Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk).

- Przepraszam, że zawracam ci głowę, ale muszę ci coś powiedzieć, to bardzo ważne... Mówiłam ci, że popełniłam błąd i to dotyczy mnie... Kasiu? Jesteś tam? - Jakub nie usłyszy odpowiedzi byłej żony.

Dlaczego Kasia nie odezwie się do Jakuba w 1959 odcinku "M jak miłość"? Bo na widok Mariusza przed hotelem wpadnie w taką panikę, że zacznie pospiesznie pakować walizkę. W ostatniej chwili ucieknie z córką Zosią przed psychopatą.

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie emitowany w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.