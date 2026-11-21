Artur wróci do Joanny w "M jak miłość", ale szybko zatęskni za Marysią?

Powrót Artura do Joanny w 1961 odcinku "M jak miłość" wcale nie będzie triumfem ich miłości, ale raczej desperackim szantażem kochanki, która wymusi na nim, by znów byli razem. Bo Rogowski nadal będzie pragnął odzyskać żonę.

Zdeterminowana Joanna nie odpuści i w 1961 odcinku "M jak miłość" postanowi Artura odzyskać, skoro Marysia postanowiła, że to koniec ich małżeństwa. Młodziutką kochankę nie zniechęci nawet fakt, że Rogowski będzie się zachowywał tak, jakby była dla niego pocieszeniem, drugim wyborem...

- Nie chcę być dla ciebie tylko przystankiem, kimś, do kogo przychodzi się, kiedy jest źle… Twoje małżeństwo się skończyło, ono już nie istnieje - Joanna będzie miała dosyć tego, że wciąż ją odpycha, bawi się jej uczuciami.

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Marysia z młodszym mężczyzną w "M jak miłość", a Artur poczuje zazdrość!

Po emocjonalnym szantażu Joanny w 1961 odcinku "M jak miłość" Artur do niej wróci, ale wystarczy kilka tygodni, by pożałował swojej decyzji. Dlaczego?

"Kulisy serialu M jak miłość" odsłoniły sceny z jednego z odcinków pod koniec tego sezonu jeszcze w grudniu, w którym Artur zobaczy na własne oczy, jak Marysia przyciąga do siebie innego mężczyznę, jak rozkwita przy Jerzym Wielickim (Marcin Kwaśny), którego poznała na Mazurach. Teraz przystojniak przyjdzie do niej do Grabiny.

Wystarczy tylko spojrzeć, jak Rogowskiemu zrzednie mina na widok promiennej Marysi, którą Jerzy będzie całował po rękach, by zrozumieć, że Artur nagle zrobi się zazdrosny o żonę!

Robert Moskwa broni miłości Rogowskiego do Joanny w "M jak miłość" i staje murem za Arturem

Choć Robert Moskwa w tych samych "Kulisach serialu M jak miłość" bronił zakochanego Artura i jego pięknej miłości do Joanny, to jednocześnie sugerował, że jego bohater pożałuje tego, co zrobił Marysi.

- Gdybym ja był na miejscu Artura, bo to dosyć często padające pytanie, poszedłbym z zamkniętymi oczami w tę relację z Joanną dlatego, że to jest autentyczne. Oni się naprawdę w sobie zakochali, więc jeśli gdzieś nagle się pojawia piękna, czysta, krystaliczna miłość, nieokiełznana, nieposkromiona, to powinniśmy to pielęgnować, powinniśmy temu kibicować. I o to do was apeluję. A Marysia? To jest fantastyczna kobieta. Kochacie ją od lat. To jest ikona. Marysi życzę, żeby odnalazła równie wielką, piękną miłość... Arturowi życzę, żeby nie żałował nigdy tego co zrobił, a Marysi i Arturowi razem życzę, żeby zostali prawdziwymi, wielkimi przyjaciółmi - powiedział Moskwa.

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