Wójcik zakradnie się do mieszkania Chodakowskich w 1960 odcinku „M jak miłość”!

W 1960 odcinku „M jak miłość” Aneta w końcu wróci do domu po wyczerpującym dniu w pracy po aresztowaniu Olka, co oczywiście nie przejdzie bez echa. Wszystko przez to, że cała klinka zacznie plotkować o morderstwie Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) i zatrzymaniu Chodakowskiego. Tym bardziej, że wydarzy się to na oczach jego współpracowników.

Wówczas o sprawie dowie się też Wójcik, który skontaktuje się z Anetą i obieca jej pomóc wyciągnąć Olka z aresztu. Ale już w 1960 odcinku „M jak miłość” przejdzie sam siebie, gdy w tym celu niezwłocznie będzie potrzebował jeszcze jednej informacji, której już nie będzie w stanie załatwić prze telefon.

Gangster wystraszy Anetę w 1960 odcinku „M jak miłość”!

Dlatego w 1960 odcinku „M jak miłość” pod nieobecność Chodakowskich włamie się do ich mieszkania, gdzie będzie spokojnie czekał na Anetę, która na jego widok o mało nie dostanie zawału. Zwłaszcza, że Wójcik mocno ją wystarczy, bo kompletnie nie będzie się go tam spodziewać. Ale on nie będzie w tym widział nic złego i od razu zacznie ją uspokajać.

- Jezus Maria! – krzyknie na jego widok Aneta.

- Spokojnie, pani doktor to tylko ja. Pozwoliłem sobie wejść i zaczekać, bo nie wiedziałem, o której pani wraca – wyjaśni Wójcik, ale tym wcale nie uspokoi Chodakowskiej - Ale to jakim prawem pan się włamuje do mnie do domu? Jak pan to w ogóle zrobił?

Jednak w 1960 odcinku „M jak miłość” Mirosław przemilczy ten temat, bo nie to będzie dla niego ważne. Tylko to, czy Olek faktycznie zamordował Sowińskiego, aby móc wiedzieć, jak mu pomóc.

- Mam pytanie. Nie na telefon. Proszę się nie gniewać, ale muszę to wiedzieć. Czy pan ordynator załatwił tego świra? Wiem, że pani to wie. Żony wiedzą takie rzeczy. A, żeby to było jasne, niezależnie od tego, co mi pani powie, sprawa zostaje między nami. Nikt się nie dowie – zapewni ją gangster.

Mirosław otrzyma to, co będzie chciał w 1960 odcinku „M jak miłość”!

W tym momencie w 1960 odcinku „M jak miłość” Aneta zapewni Mirosława o niewinności Olka, czego Wójcik tak naprawdę będzie się spodziewał. I wtedy będzie mógł już wyjść, gdyż wszystko będzie już wiedział. Do tego stopnia, że od razu zacznie pocieszać Chodakowską.

- Olek nie miał z tym nic wspólnego. Jestem o tym przekonana – powie mu Aneta.

- Tak myślałem. Ale cieszę się, że pani to potwierdza. Głowa do góry, pani doktor – pożegna ją Wójcik, po czym wyjdzie.

Wówczas w 1960 odcinku „M jak miłość” przerażona Chodakowska podejdzie do drzwi i od razu je za sobą zamknie na klucz. Ale mimo tego, to wcale nie będzie koniec wizyt w jej domu i zaskoczeń, bo wieczorem, gdy już położy się spać, to do domu wróci także i Olek!

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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M jak miłość. Olek aresztowany! Rozpaczliwy telefon Kasi do Jakuba