Wójcik dowie się o zatrzymaniu Olka w 1959 odcinku „M jak miłość”!

W 1959 odcinku „M jak miłość” załamana Aneta wróci do domu po aresztowaniu Olka w klinice przez policjantów, w związku z podejrzewaniem go o morderstwo Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). I choć to wcale nie Olek zabił Aleksandra tylko Mariusz (Mateusz Mosiewicz), to jednak na Sanockiego nie będzie żadnych dowodów, a już na Chodakowskiego tak.

W 1959 odcinku „M jak miłość” funkcjonariusze wyprowadzą Chodakowskiego w kajdankach przez szpital, w związku z czym sprawa szybko się rozejdzie, bo jej świadkami stanie się nie tylko personel, ale i pacjenci. I przez to sprawa równie szybko dojdzie do przyjaznego małżonkom Wójcika, który natychmiast postanowi skontaktować się z Anetą.

Aneta przyjmie pomoc od gangstera w 1959 odcinku „M jak miłość”!

W 1959 odcinku „M jak miłość” Aneta odbierze połączenie od Mirosława. Mimo, że do tej pory starała się unikać gangstera, gdy poznała straszliwą prawdę o jego działalności, to w tej sytuacji puści to w niepamięć, bo nie będzie mieć to dla niej żadnego znaczenia.

Zwłaszcza, że w 1959 odcinku „M jak miłość” zda sobie sprawę, że już tylko Wójcik będzie w stanie pomóc Olkowi, skoro nie uda się to już nawet Marcinowi (Mikołaj Roznerski). I wcale się nie pomyli, go gangster faktycznie ją jej zaproponuje, a ona ją przyjmie.

- Halo, pani doktor. Dzwonię, żeby powiedzieć, że już działam. Załatwię tę sprawę, proszę się nie martwić. Przecież pani wie. A potem... proszę się nie obawiać. Zniknę – zapewni ją Wójcik.

- Bardzo panu dziękuję – powie w odpowiedzi Aneta.

Chodakowski wróci do domu w 1960 odcinku „M jak miłość”!

Tym bardziej, że już w 1960 odcinku „M jak miłość” Wójcik ponownie się z nią skontaktuje, ale już osobiście. Gangster włamie się do jej mieszkania, aby w 4 oczy zadać jej jedno pytanie, dzięki któremu będzie mógł pomóc Olkowi. I tak właśnie się stanie, bo gdy uzyska na nie satysfakcjonującą odpowiedź, to wieczorem w 1960 odcinku „M jak miłość” Chodakowski faktycznie wróci do domu ku ogromnej uciesze swojej żony.

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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