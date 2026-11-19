Jakub zacznie mieć wyrzuty sumienia po aresztowaniu Olka w 1960 odcinku „M jak miłość”!

W 1960 odcinku „M jak miłość” Jakub już dłużej nie będzie w stanie ukrywać sekretu Kaśki, który zacznie zżerać go od środka i zaburzać jego normalne funkcjonowanie. Tym bardziej, że będzie miał ogromne wyrzuty sumienia wobec Olka, który niesłusznie trafi do aresztu. Mimo tego, że nie będzie miał nic wspólnego ze śmiercią Sowińskiego. Ale dowody będą świadczyć inaczej.

I wówczas w 1960 odcinku „M jak miłość” będzie mogło go uratować już tylko odkrycie, że Kasia była kochanką Aleksandra, o czym Jakub doskonale będzie wiedział. Ale na prośbę byłej żony ukryje to przed wszystkim. Jednak kompletnie przestanie sobie z tym radzić, co nie ujdzie uwadze zaniepokojonej Martynie.

- Obiecałam Kaśce, że nikt się nie dowie – przyzna jej Jakub, gdy początkowo będzie milczał i przed nią.

- Kaśce? – oburzy się Martyna.

Martyna poleci ukochanemu powiedzieć Marcinowi prawdę w 1960 odcinku „M jak miłość”!

Ale w końcu w 1960 odcinku „M jak miłość” otworzy się przed obecną ukochaną i powie, co leży mu na sercu. Szczególnie, że naprawdę nie będzie już wiedział, co powinien zrobić.

- Tak. Kiedy zniknął Sowiński, jego siostra miała poważne obawy, że stało mu się coś złego. Poprosiła o pomoc Olka. Olek zgłosił się z tym do nas. Przeszukałem dom Sowińskiego i znalazłem tam naszyjnik Kaśki. Wiem, że należał do niej, bo ja sam go jej dałem. Kiedy ją o to zapytałem, zareagowała bardzo nerwowo, zaczęła się plątać. W końcu poprosiła mnie, żebym nikomu nic nie mówił – wyzna jej Karski.

- Kaśka spotkała się z Sowińskim? – zdziwi się Wysocka.

- Tak podejrzewam. Na pewno była. Bywała u niego w domu. Wiem, jak to wygląda… Nie powiedziałem nic Marcinowi i teraz fatalnie się z tym czuję, bo jego brat siedzi w areszcie i jest podejrzewany o zabójstwo. Powiązanie Kaśki z Sowińskim to jest zupełne trop i boję się…, gdzie nas to jeszcze może doprowadzić. Zwłaszcza, że Kaśka zniknęła. Dlatego od kilku dni budzę się o świcie i zastanawiam, co mam robić i dotąd nic mądrego nie przyszło mi do głowy – zwierzy się jej Jakub.

Jednak Martyna w 1960 odcinku „M jak miłość” nie będzie mieć ku temu żadnych wątpliwości. Wysocka uzna, że Karski powinien wydać byłą żonę przed Marcinem, aby ratować niewinnego Olka. I tak wytłumaczy to ukochanemu, że w końcu i on to zrozumie.

- Chronisz Kaśkę, to jest naturalne. Ale na dłuższą metę to się nie uda. Ta sytuacja jest tak zabagniona. Pojawiło się tyle kłamstw i sekretów, że… trzeba to jakoś przeciąć. Oczywiście decyzja należy do ciebie, no ale… jeżeli powiązanie Kasi z Sowińskim może rzucić światło na tą sprawę, to… - zacznie Martyna, ale Jakub dokończy już za nią - To Marcin powinien poznać prawdę.

Karski wreszcie doniesie na Kasię Marcinowi w 1960 odcinku „M jak miłość”!

Do tego stopnia, że w 1960 odcinku „M jak miłość” faktycznie postanowi wreszcie powiedzieć Marcinowi prawdę. I choć początkowo jeszcze będzie krył Kasię, gdy Martyna podrzuci go do agencji, to jednak w końcu opowie o wszystkim Chodakowskiemu.

Tym bardziej, że w 1960 odcinku „M jak miłość” sama Kasia da mu na to pozwolenie, gdy dowie się o aresztowaniu Olka. I wówczas Jakub już nie będzie miał żadnych wątpliwości, jak powinien się zachować.

Kiedy 1960 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1960 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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