Choroba w rodzinie Zduńskich. Kinga i Piotrek będą zaniepokojeni w 1963 odcinku "M jak miłość"

W 1963 odcinku "M jak miłość" Zduńscy niespodziewanie staną przed sporym problemem zdrowotnym. W ich domu pojawią się obawy o zdrowie bliskiej istoty, a nagła choroba sprawi, że Kinga i Piotrek będą musieli skupić się na tym, co najważniejsze. Tym razem nie chodzi jednak o żadnego z domowników. Niepokojące objawy pojawią się u Sapera, ukochanego psa rodziny. Czworonożny członek rodziny Zduńskich nagle zachoruje i początkowo nie będzie wiadomo, co mu jest. Dla Kingi i Piotrka i ich pociech Saper nie jest przecież zwykłym zwierzęciem, ale pełnoprawnym członkiem rodziny. Nic dziwnego, że jego problemy zdrowotne będą dla nich trudne.

Zduńscy dostaną kolejne złe wiadomości. Nie tylko choroba Sapera ich zmartwi w 1963 odcinku "M jak miłość"

Choroba Sapera nie będzie jedynym powodem do zmartwień w 1963 odcinku "M jak miłość". Kinga i Piotrek będą również wyczekiwali wyników matury Lenki (Olga Cybińska). Córka Zduńskich zakończyła już ważny etap edukacji, a rezultat egzaminu miał pomóc jej zdecydować o dalszej przyszłości. Niestety, także w tej sprawie nie będzie powodów do radości. Wyniki matury okażą się rozczarowujące, więc zamiast świętowania i snucia planów na przyszłość rodzina będzie musiała zmierzyć się z kolejnym problemem.

Lenka, Kinga i Piotrek udadzą się do weterynarza

Mimo kiepskich wieści, rodzina Zduńskich nie podda się i zabierze Sapera do weterynarza. Profesjonalna pomoc sprawi, że uda się zapanować nad trudną sytuacją. Mimo kiepskiego nastroju Lenki, chociaż odetchnie z ulgą na wieść, że pieskowi da się pomóc.

Kiedy 1963 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1963 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 7 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.