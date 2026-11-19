Adam zorganizuje romantyczny wyjazd. Chce ratować małżeństwo z Natalią w 1964 odcinku "M jak miłość"

Od ślubu Natalki i Adama wcale nie minęło wiele czasu, a ich związek już będzie przechodził poważną próbę. Karski zacznie dostrzegać, że żona nie jest z nim tak szczęśliwa, jak chciałby wierzyć. W ich relacji coraz większe znaczenie będzie miała obecność Mikołaja (Mateusz Kościukiewicz), dyrektora szkoły Hani, do którego Natalka nie pozostanie obojętna.

Adam nie zrezygnuje jednak z walki o żonę i już w 1964 odcinku "M jak miłość" przygotuje dla Natalii niespodziankę. Zabierze ją na romantyczny wyjazd tylko we dwoje. Karski będzie chciał oderwać się od codziennych problemów i spędzić z ukochaną trochę czasu bez osób postronnych. Być może z dala od Grabiny łatwiej będzie im przypomnieć sobie, co ich połączyło i spróbować odbudować małżeńską więź.

Hania zorientuje się, że mama coś ukrywa

Problemy Karskich nie będą tajemnicą dla również dla rezolutnej Hani. Córka Natalii już wcześniej zacznie zauważać, że między jej mamą a Mikołajem dzieje się coś więcej, niż oboje chcieliby przyznać. Jak informowaliśmy, w 1961 odcinku "M jak miłość" dziewczynka przyłapie Natalkę na kłamstwie dotyczącym Lipińskiego. Nie da się przekonać, że relacja matki z dyrektorem jest zupełnie niewinna.

Czy wyjazd z Grabiny uratuje związek Natalii i Adama? Już nie wrócą?

Romantyczna niespodzianka Adama może być dla Natalii okazją do zastanowienia się nad przyszłością ich małżeństwa. Karski będzie próbował odzyskać żonę i pokazać jej, że wciąż mogą być szczęśliwi. Problem w tym, że sama zmiana otoczenia nie rozwiąże sprawy, jeśli Natalka nadal będzie miała wątpliwości dotyczące swoich uczuć. Czy wyjazd Karskich w 1964 odcinku "M jak miłość" będzie na stałe? Raczej to chwilowa ucieczka, niż pomysł na wyprowadzkę.

Kiedy 1964 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1964 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 8 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.