Aneta, Olek i Kama na kolejnym ślubie w „M jak miłość”!

W nowych odcinkach „M jak miłość” Chodakowscy w końcu złapią nieco oddechu po ostatnich dramatycznych wydarzeniach, związanych z aresztowaniem Olka po morderstwie Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk) przez Mariusza (Mateusz Mosiewicz), a także hejtem na biznes Kamy, utratą przez nią klientek oraz wezwaniem do zapłaty odszkodowania, co będzie dziełem Domańskiej (Katarzyna Dąbrowska). A teraz los się odwróci i to zwłaszcza dla Olka i Kamy!

Szczególnie, że w kolejnych odcinkach „M jak miłość” to właśnie oni razem z Anetą będą wiedli prym na kolejnym ślubie u Chodakowskich! Zwłaszcza, że sami będą mieli już swój dawno za sobą, w związku z czym przyjdzie pora na innych! A zatem, kto tym razem stanie na ślubnym kobiercu?

Kto jeszcze pojawi się na uroczystości w „M jak miłość”?

Michalina Sosna pochwaliła się na swojej relacji zdjęciami z planu „M jak miłość”, które udostępnił sam serial, a także część aktorów, ukazanych na fotografiach. Na pierwszej z nich widać właśnie Kamę z Olkiem i Anetą w odświętnych strojach. Na kolejnych przejawia się Chodakowska ze swoją siostrą Anią (Alina Szczegielniak) i ich stryjem Erwinem (Andrzej Dopierała), a także Kama ze swoją pomocnicą Pauliną (Maria Wieczorek).

Aż w końcu widać ujęcia z Urzędu Stanu Cywilnego z Kamą i Anetą, a także liczne kwiaty i prezenty, jak i obowiązkowe zdjęcie z windy, na którym widać także zaprzyjaźnioną z małżeństwem Chodakowskich pielęgniarkę Tereskę z ich kliniki oraz samego pana młodego! Kto zatem nim będzie w nowych odcinkach „M jak miłość”?

Kto będzie parą młodą w „M jak miłość”?

Na zdjęciu z planu „M jak miłość” widać nowego bohatera, w którego wcieli się Daniel Malchar. Kim on będzie i kto zostanie jego wybranką? Tego póki co nie wiadomo! Ale możliwe, że nagły powrót siostry Kamy i jej stryja także nie będzie przypadkowy.

Tym bardziej, że na prywatnym Instagramie aktora, który pojawi się w „M jak miłość”, widać wspólne fotografie właśnie z Aliną Szczegielniak. Czy zatem i w serialu będą oni razem? Zwłaszcza, że przecież siostra Kamy chwaliła się jej, że znalazła nową miłość!

A może to nie będzie mieć żadnego związku i panną młodą będzie zupełnie ktoś inny? Czy będzie to miało związek właśnie z Tereską, która także będzie na uroczystości? A może z będącą w trakcie rozwodu Pauliną, która także przejawiała się na zdjęciach Kamy? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach „M jak miłość”!

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