M jak miłość, odcinek 1959: Jakub do końca będzie krył Kasię przed Marcinem! To przez niego Olek zostanie aresztowany za zabójstwo Mariusza – ZDJĘCIA

Dowody pogrążą Olka w 1959 odcinku „M jak miłość”!

W 1959 odcinku „M jak miłość” policja zacznie coraz bardziej kręcić się wokół Olka, gdy wyjdzie na jaw, że Sowiński został zamordowany! Tym bardziej, że funkcjonariusze zdobędą nagrania z monitoringu, na których będzie widać, jak tej nocy Chodakowski podjechał przed jego dom, a na jego niekorzyść w końcu dotrą i do taksówkarza, który wiózł go tego wieczoru.

Wówczas w 1959 odcinku „M jak miłość” sytuacja Olka będzie już naprawdę beznadziejna, bo zeznania mężczyzny tylko go pogrążą, przez co Chodakowski już sam zacznie się zastanawiać, czy rzeczywiście tego nie zrobił, po czym wyparł to z pamięci z powodu amnezji dysocjacyjnej. Tym bardziej, że nawet Marcin nie zdoła zdobyć dowodów na jego niewinność.

Jakub poświęci Chodakowskiego, aby ratować Kasię w 1959 odcinku „M jak miłość”!

Wszystko przez to, że w 1959 odcinku „M jak miłość” Jakub wciąż będzie ukrywał przed nim, że to Kasia ma związek ze sprawą śmierci Aleksandra. Karski nie wyda przed Chodakowskim swojej byłej żony, mimo iż to właśnie jej łańcuszek znalazł w domu Sowińskiego, a Marcin ustalił, że dyrektor spotykał się właśnie z jakąś brunetką. Jednak detektywowi przez myśl nie przejdzie, że mogłaby być to Sanocka, tym bardziej, że jego wspólnik niczym się nie zdradzi.

- Policja zaczęła się kręcić wokół Olka. Czy ty ustaliłeś może tożsamość tej brunetki u Sowińskiego? – spyta go z nadzieją Marcin.

- Niestety nie – okłamie go Jakub.

W 1959 odcinku „M jak miłość” Karski wciąż będzie brnął w kłamstwo, aby tylko uchronić Kasię. Zwłaszcza, że Sanocka sama będzie go o to prosiła, w związku z czym Jakub postanowi jej pomóc. Tyle tylko, że niestety kosztem Olka…

Niewinny Olek zostanie zatrzymany w 1959 odcinku „M jak miłość”!

Do tego stopnia, że przez jego kłamstwa w 1959 odcinku „M jak miłość” Olek w końcu zostanie zatrzymany w związku z zamordowaniem Sowińskiego. Policjanci zjawią się w klinice i na oczach przerażonej Anety (Ilona Janyst) zakują jej męża w kajdanki i doprowadzą do aresztu.

- Pojedzie pan z nami – zarządzi podinspektor (Dariusz Pick).

- Ale co ja jestem aresztowany? – spyta z niedowierzaniem równie przerażony Olek.

- Nie mogę w to uwierzyć, że to się w ogóle dzieje – skwituje Kama (Michalina Sosna).

Kiedy 1959 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1959 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 23 listopada 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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