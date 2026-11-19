Anita ułoży sobie życie w Hiszpanii w 1963 odcinku "M jak miłość"

Wyjazd Anity w "M jak miłość" nie jest przypadkowy, bo kobieta od dłuższego czasu zmaga się z rozczarowaniem związanym z kolejnymi nieudanymi próbami zajścia w ciążę.

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Bardzo pragnęła zostać matką, ale kolejne negatywne wyniki testów ciążowych odbierały jej nadzieję. Coraz trudniej było jej też odnaleźć się w sytuacji, w której bliscy cieszyli się z czegoś, o czym ona sama tak bardzo marzyła. Szczególnie bolesna okazała się wiadomość o ciąży Magdy.

Anita dowiedziała się, że jej przyjaciółka spodziewa się dziecka, i choć chciała jej pogratulować, nie potrafiła ukryć własnego cierpienia. W końcu wysłała Budzyńskiej wiadomość z gratulacjami, ale przyznała też, że sama wciąż ma nadzieję, że kiedyś spotka ją podobne szczęście.

W 1963 odcinku "M jak miłość" Anita będzie przebywać w Hiszpanii. Nie będzie obecna w Warszawie, a rozłąka z Kamilem stanie się kolejnym etapem kryzysu.

Kamil zaplanuje wyjazd do Hiszpanii w 1963 odcinku "M jak miłość"

Nie tylko Anita w 1963 odcinku "M jak miłość" będzie przeżywała rozstanie. Kamil zdradzi przyjaciółce, że kryzys w jego związku wcale nie minął. Gryc wciąż będzie miał nadzieję na poprawę sytuacji, dlatego Magda spróbuje go przekonać, by poleciał do Hiszpanii i odwiedził ukochaną. Być może bezpośrednia rozmowa pozwoli im wyjaśnić to, czego nie udało się rozwiązać na odległość.

Tyle że w 1963 odcinku "M jak miłość" Anita może już nie być gotowa na ratowanie związku. Podczas rozmowy telefonicznej z Magdą nagle wyzna przyjaciółce, że nie wie, czy nadal kocha Kamila. To bardzo mocne słowa, które udowadniają, jak daleko kobieta oddaliła się od partnera.

Kamil będzie myślał o tym, jak odzyskać Anitę, ale ona sama nie będzie już pewna, czy chce do niego wrócić...

Anita zwierzy się Magdzie w 1963 odcinku "M jak miłość", że jej ciąża jest dla niej trudna

W 1963 odcinku "M jak miłość" Anita właśnie Magdzie zdecyduje się powiedzieć, co naprawdę czuje. Nie będzie już ukrywać, że jej uczucia do Kamila mogły się zmienić. Mimo informacji o ciąży przyjaciółki, nie zerwie z Budzyńską kontaktu.

Wręcz przeciwnie, zwierzy się jej z kłopotów sercowych, ale czy Gryc zdecyduje się polecieć do Hiszpanii i zawalczyć o ich związek, zanim będzie za późno? Jeśli Anita go już nie kocha, to chyba nie ma sensu.

Kiedy 1963 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1963 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 7 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.