Sara nie pozwoli, by w 1962 odcinku "M jak miłość" Majka odebrała jej Mateusza!

Romans Mateusza i Sary w 1962 odcinku "M jak miłość" wzbudzi coraz większą zazdrość Majki. Nie wystarczy jej już to, że rozbiła jeden związek Mostowiaka z Bogną (Sherazade Wolff). Przez nią zakochana dziewczyna zostawiła Mateusza, bo dotarło do niej, że Majka zawsze będzie stała między nimi.

Czy Sara podzieli los Bogny i pozwoli na to, żeby Majka w 1962 odcinku "M jak miłość" dalej mieszała Mateuszowi w głowie? To co robi, jak bawi się jego uczuciami, jak go prowokuje, flirtuje z nim, a potem znów wraca do swojego chłopaka Tomka to wyrachowanie w czystej postaci! Jednak Sara to zupełnie inna przeciwniczka...

Starsza od Mateusza właścicielka siłowni w 1962 odcinku "M jak miłość" postara się o to, żeby Mostowiak przestał myśleć o Majce, żeby "przyjaciółka" ze studiów zeszła na dalszy plan. Bez większego trudu zaciągnie Mateusza do łózka.

Pierwsza noc Mateusza i Sary w 1962 odcinku "M jak miłość" pełna miłosnych uniesień to będzie dowód na to, że dla niego Majka przestanie się już liczyć...

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Sprytna zagrywka Majki w 1962 odcinku "M jak miłość"! Tym razem Mateusz nie ulegnie

Kochankowie przyjadą razem do Grabiny, lecz w 1962 odcinku "M jak miłość" Sara zostawi Mateusza na grillu u przyjaciół, Eweliny (Anna Jarosik) i Michała (Tomasz Rożniatowski) Winarów, a sama wróci do swojej siłowni w Warszawie, by coś załatwić.

I wtedy zazdrosna Majka znów wkroczy do akcji w 1962 odcinku "M jak miłość"! Namówi Mateusza na wspólny spacer nad rzeką, lecz tym razem obędzie się bez flirtu czy pocałunków. Mostowiak będzie wyraźnie trzymał Majkę na dystans.

Mało tego, kiedy Majka w 1962 odcinku "M jak miłość" spróbuje wypytać Mateusza, co go łączy z Sarą, jak daleko zabrnął ich romans, on zachowa dyskrecję. Nie wyciągnie z niego nic, co działo się minionej nocy. Zachowa się jak dżentelmen wobec Sary i wzbudzi tym samym większą zazdrość Majki.

Kiedy 1962 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1962 "M jak miłość" będzie emitowany we wtorek, 1 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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