M jak miłość, odcinek 1940: Mateusz już nie ukryje przed Bogną, że kocha Majkę. Nagra mu smutną wiadomość na pożegnanie - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-15 11:00

Zakochany Mateusz (Rafał Kowalski) w 1940 odcinku "M jak miłość" na własne życzenie straci dziewczynę, która świata poza nim nie widzi. I nie chodzi wcale o Majkę (Matylda Giegżno), bo ona jest zaślepiona miłością do Tomka (Chris Cugowski). Specjalnie dla Mostowiaka do Warszawy przyjedzie Bogna (Sherazade Wolff), lecz zamiast randki czeka ją bolesne rozczarowanie. Zobaczy bowiem, jak Mateusz patrzy na Majkę i w 1940 odcinku "M jak miłość" wycofa się z tego związku. Na pożegnanie nagra jednak Mateuszowi smutną wiadomość. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

Randka Mateusza i Bogny skończy się porażką w 1940 odcinku "M jak miłość"

Zdeterminowana Bogna mimo starań w 1940 odcinku "M jak miłość" nie zdobędzie serca Mateusza! Przyjedzie do Warszawy specjalnie dla niego, licząc na romantyczną randkę, ale Mostowiak znów za bardzo będzie skupiony na Majce. Zwłaszcza, że w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek), gdzie Majka pracuje jako kelnerka, zbierze się cała ich paczka przyjaciół.

Michał Winiar (Tomasz Rożniatowski) zaprosi studentów, młodych żołnierzy, na spotkanie ze swoim przyjacielem z Ameryki - bohaterem, który ocalił mu życie. James Walters (w tej roli Benjamin Diamoutene), weteran marines z Afganistanu, zaimponuje im nie tylko swoją odwagą.

Spotkanie Mateusza z Bogną w 1940 odcinku "M jak miłość" nie przebiegnie jednak po myśli dziewczyny, bo uzna, że w bistro jest dla niej za ciasno wśród przyjaciół Mostowiaka.

- Miałam szczęście, że mogłam przyjechać do Warszawy z Jamesem i Michałem. Poznasz go zaraz. Wiesz co, myślałam, że posiedzimy z nimi chwilę, a potem możemy gdzieś razem się urwać, co?

- Dobry plan…

- Mam nadzieję. Przyjechałam tu specjalnie dla ciebie...

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Bogna przyłapie Majkę i Mateusza razem w 1940 odcinku "M jak miłość"

Kiedy wieczorem w 1940 odcinku "M jak miłość" Bogna wróci do bistro, przyłapie Mateusza z Majką. Zobaczy jak są ze sobą blisko, bo akurat przyjaciółka czule dotknie kołnierzyka jego koszuli. Poza tym Majka sama nie będzie wiedziała, z kim chce być. 

- Myślałam o tym, co powiedział Michał... Że są takie spotkania, które zmieniają całe życie. Też tak uważasz?

- Dlaczego pytasz?

- Nie wiem...

W tym momencie Mateusz w 1940 odcinku "M jak miłość" zauważy Bognę, która zacznie przed nim uciekać. Nie będzie chciała dłużej wkraczać między Mostowiaka i Majkę! 

- Chodź wejdziemy do środka! Poczekaj! Wejdziemy do środka, pożegnamy się i zaraz się zbieramy...

- Nie. My nigdzie nie idziemy razem, ok?

- Ale wyjaśnij mi chociaż, co się dzieje!

- Tak będzie lepiej! Na razie! Trzymaj się!

- Poczekaj... Powiedz mi o co chodzi....

- Przecież dobrze wiesz! Zresztą ja też wiedziałam. Od początku, jak widziałam cię z Majką. Jak ty się na nią patrzysz...

- Ale Majka jest z Tomaszem... Ja naprawdę...

- Ty ją kochasz Mateusz! Może nie chcesz się przyznać, ale tutaj dobrze o tym wiesz! Ja nie ma żalu...Ja za tobą biegałam. Jesteś super facetem. Życzę ci, żebyś był szczęśliwy, bo na to zasługujesz... - wyzna Bogna na pożegnanie. 

- Bogna poczekaj... - Mateusz nie spróbuje jej jednak zatrzymać. 

Majka zazdrosna o Mateusza, ale zostanie z Tomkiem w 1940 odcinku "M jak miłość"

Co zrobi Majka w 1940 odcinku "M jak miłość"? Nie wiedząc o rozstaniu Mateusza z Bogną zostanie z Tomkiem. Choć zaczyna czuć coś więcej do Mostowiaka i zrobiła się  niego bardzo zazdrosna. 

Smutna wiadomość Bogny do Mateusza na pożegnanie w 1940 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do domu Bogna w 1940 odcinku "M jak miłość" nagra Mateuszowi ostatnią wiadomość na pożegnanie. Po cichu będzie jednak liczyła, że Mostowiak kiedyś jeszcze sobie o niej przypomni.

" Mateusz, nie miałam odwagi ci tego powiedzieć, ale zasługujesz na wyjaśnienie. Bardzo się w tobie zakochałam i myślałam, że może kiedyś też coś poczujesz do mnie, ale już wiem, że to jest niemożliwe. Mimo wszystko chciałabym, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie kimś bardzo ważnym. I nie tylko dlatego, że uratowałeś Igorowi życie, za co zawsze będę ci wdzięczna. Może kiedyś, jak już będziesz wolny i nie taki zakochany, to sobie o mnie przypomnisz. Zadzwoń wtedy... I jeszcze jedno, jakbym mogła ci coś doradzić, to mniej odwagę przed samym sobą przyznać się do swoich uczuć. Życzę ci tego z całego serca..."

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Kiedy 1940 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1940 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 15 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

Bogna i Mateusz z M jak miłość podczas trudnej rozmowy wieczorem. O ich rozstaniu przeczytasz na SE Superseriale.
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M jak miłość. Mateusz już nie ukryje przed Bogną, że kocha Majkę