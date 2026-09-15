M jak miłość, odcinek 1940: Mateusz już nie ukryje przed Bogną, że kocha Majkę. Nagra mu smutną wiadomość na pożegnanie - ZWIASTUN

Randka Mateusza i Bogny skończy się porażką w 1940 odcinku "M jak miłość"

Zdeterminowana Bogna mimo starań w 1940 odcinku "M jak miłość" nie zdobędzie serca Mateusza! Przyjedzie do Warszawy specjalnie dla niego, licząc na romantyczną randkę, ale Mostowiak znów za bardzo będzie skupiony na Majce. Zwłaszcza, że w bistro Kingi (Katarzyna Cichopek), gdzie Majka pracuje jako kelnerka, zbierze się cała ich paczka przyjaciół.

Michał Winiar (Tomasz Rożniatowski) zaprosi studentów, młodych żołnierzy, na spotkanie ze swoim przyjacielem z Ameryki - bohaterem, który ocalił mu życie. James Walters (w tej roli Benjamin Diamoutene), weteran marines z Afganistanu, zaimponuje im nie tylko swoją odwagą.

Spotkanie Mateusza z Bogną w 1940 odcinku "M jak miłość" nie przebiegnie jednak po myśli dziewczyny, bo uzna, że w bistro jest dla niej za ciasno wśród przyjaciół Mostowiaka.

- Miałam szczęście, że mogłam przyjechać do Warszawy z Jamesem i Michałem. Poznasz go zaraz. Wiesz co, myślałam, że posiedzimy z nimi chwilę, a potem możemy gdzieś razem się urwać, co?

- Dobry plan…

- Mam nadzieję. Przyjechałam tu specjalnie dla ciebie...

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Bogna przyłapie Majkę i Mateusza razem w 1940 odcinku "M jak miłość"

Kiedy wieczorem w 1940 odcinku "M jak miłość" Bogna wróci do bistro, przyłapie Mateusza z Majką. Zobaczy jak są ze sobą blisko, bo akurat przyjaciółka czule dotknie kołnierzyka jego koszuli. Poza tym Majka sama nie będzie wiedziała, z kim chce być.

- Myślałam o tym, co powiedział Michał... Że są takie spotkania, które zmieniają całe życie. Też tak uważasz?

- Dlaczego pytasz?

- Nie wiem...

W tym momencie Mateusz w 1940 odcinku "M jak miłość" zauważy Bognę, która zacznie przed nim uciekać. Nie będzie chciała dłużej wkraczać między Mostowiaka i Majkę!

- Chodź wejdziemy do środka! Poczekaj! Wejdziemy do środka, pożegnamy się i zaraz się zbieramy...

- Nie. My nigdzie nie idziemy razem, ok?

- Ale wyjaśnij mi chociaż, co się dzieje!

- Tak będzie lepiej! Na razie! Trzymaj się!

- Poczekaj... Powiedz mi o co chodzi....

- Przecież dobrze wiesz! Zresztą ja też wiedziałam. Od początku, jak widziałam cię z Majką. Jak ty się na nią patrzysz...

- Ale Majka jest z Tomaszem... Ja naprawdę...

- Ty ją kochasz Mateusz! Może nie chcesz się przyznać, ale tutaj dobrze o tym wiesz! Ja nie ma żalu...Ja za tobą biegałam. Jesteś super facetem. Życzę ci, żebyś był szczęśliwy, bo na to zasługujesz... - wyzna Bogna na pożegnanie.

- Bogna poczekaj... - Mateusz nie spróbuje jej jednak zatrzymać.

Majka zazdrosna o Mateusza, ale zostanie z Tomkiem w 1940 odcinku "M jak miłość"

Co zrobi Majka w 1940 odcinku "M jak miłość"? Nie wiedząc o rozstaniu Mateusza z Bogną zostanie z Tomkiem. Choć zaczyna czuć coś więcej do Mostowiaka i zrobiła się niego bardzo zazdrosna.

Smutna wiadomość Bogny do Mateusza na pożegnanie w 1940 odcinku "M jak miłość"

Po powrocie do domu Bogna w 1940 odcinku "M jak miłość" nagra Mateuszowi ostatnią wiadomość na pożegnanie. Po cichu będzie jednak liczyła, że Mostowiak kiedyś jeszcze sobie o niej przypomni.

" Mateusz, nie miałam odwagi ci tego powiedzieć, ale zasługujesz na wyjaśnienie. Bardzo się w tobie zakochałam i myślałam, że może kiedyś też coś poczujesz do mnie, ale już wiem, że to jest niemożliwe. Mimo wszystko chciałabym, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie kimś bardzo ważnym. I nie tylko dlatego, że uratowałeś Igorowi życie, za co zawsze będę ci wdzięczna. Może kiedyś, jak już będziesz wolny i nie taki zakochany, to sobie o mnie przypomnisz. Zadzwoń wtedy... I jeszcze jedno, jakbym mogła ci coś doradzić, to mniej odwagę przed samym sobą przyznać się do swoich uczuć. Życzę ci tego z całego serca..."

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Kiedy 1940 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1940 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 15 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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