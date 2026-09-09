Anita odchodzi z M jak miłość. Melania Grzesiewicz ostatni raz zagra w tym sezonie. Tak się skończy historia Anity - WIDEO

Dlaczego Melania Grzesiewicz odchodzi z "M jak miłość" i nie będzie już grała Anity?

Melania Grzesiewicz żegna się z "M jak miłość" w tym sezonie, lecz to nie oznacza, że Anita zniknie od razu! Wątek tej bohaterki i Kamila Gryca (Marcin Bosak) pojawi się jeszcze w premierowych odcinkach jesienią, ale stanie się jasne, że ten związek nieuchronnie zmierza do końca.

Już w 1944 odcinku "M jak miłość" Anita zacznie naciskać Kamila na dziecko, zapragnęła bowiem zajść w ciążę i zostać matką, lecz Gryc zupełnie inaczej będzie widział ich wspólną przyszłość. Pojawi się poważny kryzys i para coraz częściej zacznie się kłócić. Coraz większe napięcie, niespełnione oczekiwania Anity co do Kamila doprowadzą do tego, że nawet jej matka, Anna Lerman (Dorota Kamińska) zaniepokoi się tym, dokąd zmierza ich związek. Rozstanie to tylko kwestia czasu?

Melania Grzesiewicz była gościem programu "Pytanie na śniadanie" we wtorek, 8 września 2026 r., i ogłosiła, że w tym sezonie "M jak miłość" Anita odejdzie. To była decyzja aktorki, by na jakiś czas pożegnać się z rolą w serialu, która dała jej ogromną popularność i sympatię widzów.

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- Do wszystkich widzów mojej postaci Anity w serialu "M jak miłość" - zdecydowałam się na przerwę od grania tej postaci. Produkcja dała mi na to zielone światło. Chciałabym sobie dać szansę na nowe wyzwania zawodowe. Także tak. Zobaczycie Anitę w tym sezonie w bardzo wymagających dla mnie scenach. Było to cudowne doświadczenie grać tę piękną historię, którą mi scenarzyści napisali. Ale mówię do widzenia... Wrócę, kiedy będę gotowa i kiedy produkcja również da mi na to zielone światło - zapowiedziała Melania Grzesiewicz.

Oto powód odejścia Melanii Grzesiewicz z "M jak miłość"! Czy Anita umrze?

Gwiazda "M jak miłość" po sześciu latach w obsadzie serialu uznała, że pora poszukać innych ról. Ale to wcale nie oznacza, że Anita zniknie na zawsze. Historia tej bohaterki skończy się w taki sposób, że Melania Grzesiewicz będzie mogła wrócić. Nie ma więc mowy o tym, że Anitę czeka śmierć!

- Potrzebuję skupić się na nowych wyzwaniach. Bardzo chciałabym dać sobie szansę poszukać nowych wyzwań zawodowych. Dostałam w prezencie piękną historię do zagrania w tym ostatnim sezonie "M jak miłość", w którym będzie można oglądać Anitę przed moim powrotem. To piękne wyzwanie aktorskie, za które jestem ogromnie wdzięczna - wyjaśniła Melania Grzesiewicz.

Kiedy ostatni odcinek "M jak miłość" z Melanią Grzesiewicz jako Anitą?

Obecny sezon "M jak miłość" będzie ostatnim z udziałem Melanii Grzesiewicz, ale na razie nie wiadomo, kiedy widzowie TVP2 zobaczą ostatni odcinek z Anitą i w jakich dokładnie okolicznościach odejdzie od Kamila.

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