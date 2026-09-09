M jak miłość. Hanna Turnau ogłasza, że odchodzi z obsady. To nie była jej decyzja! Będzie śmierć Sylwii? - ZDJĘCIA

Zmiany w obsadzie "M jak miłość". Hanna Turnau odchodzi z serialu po czterech latach

To portal SuperSeriale.se.pl jako pierwszy podał, że Hanna Turnau odchodzi z "M jak miłość". Już w czerwcu mówiło się o tym, że jedna z uwielbianych aktorek żegna się z obsadą na zawsze. Turnau zamieściła bowiem Instagramie ostatnie zdjęcie w słynnej windzie na planie, a potem milczała, kiedy padały pytania, czy występuje jeszcze w "M jak miłość" i czy jej bohaterka wciąż będzie obecna w nowym sezonie.

Na ramówce TVP Hanna Turnau pozowała na ściance z innymi gwiazdami "M jak miłość" i właśnie wtedy udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, że jej bohaterka Sylwia Kostecka pojawi się w zaledwie jednym odcinku 27 sezonu, który rusza 7 września.

- Niestety, 14 września jest to już ostatni odcinek Sylwii. Zobaczycie państwo Sylwię po raz ostatni, a więcej będę mogła zdradzić dopiero 14 września - powiedziała Hanna Turnau w rozmowie z portalem telemagazyn.pl.

Przy okazji Turnau wyjawiła prawdę o swoim odejściu z "M jak miłość". Nie miała wpływu na decyzję produkcji, to nie był jej wybór, by Sylwia zniknęła z serialu w takich okolicznościach. To nie tak, że aktorka zrezygnowała z roli, bo dostała ofertę w konkurencyjnej telewizji i teraz będzie rozwijała karierę gdzie indziej.

- Ja sobie na razie nie wyobrażam swojego życia bez Sylwii, ponieważ bardzo zżyłam się z tą bohaterką. Bardzo lubiłam być wredną Sylwią, nie ukrywam. Ale... coś się kończy, coś zaczyna i mam nadzieję, że jest to też jakiś nowy rozdział w mojej karierze aktorskiej dzięki temu - dodała Turnau.

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Czy będzie śmierć Sylwii w odcinku "M jak miłość" 14 września?

Hanna Turnau jako Sylwia Kostecka ostatni raz wystąpi w 1939 odcinku "M jak miłość", którego emisja w poniedziałek, 14.09.2026. Co się stanie z Sylwią? Czy zostanie uśmiercona? Nic z tych rzeczy! Odejście Sylwii oznacza rozstanie z Adamem Wernerem. Związek prawników dotrze do takiego momentu, w którym Sylwia zda sobie sprawę, że nie mają przed sobą żadnej przyszłości, że Adaś nie nadaje się na partnera, ojca, a tym bardziej męża.

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