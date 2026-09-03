M jak miłość. Rozstanie Sylwii i Wernera rozłoży Adasia na łopatki w nowym sezonie. Oberwą nawet Budzyńscy

Werner i Sylwia się rozstaną się w nowym sezonie "M jak miłość"

Związek Sylwii i Wernera od dawna jest daleki od spokojnego. Para niejednokrotnie przechodziła przez kryzysy, a Adam przez lata dał się poznać jako wyjątkowo kochliwy mężczyzna. Ostatecznie jednak to właśnie z Kostecką stworzył relację, która wydawała się znacznie poważniejsza niż jego wcześniejsze romanse. W nowym sezonie „M jak miłość” wszystko zacznie się jednak komplikować. Werner zamiast tradycyjnych oświadczyn wręczy Sylwii intercyzę, czym kompletnie ją zaskoczy. Jakby tego było mało, prawnik pozwoli sobie na wyjątkowo nietaktowną uwagę dotyczącą jej zegara biologicznego. Dla Kosteckiej będzie to zdecydowanie za dużo. To właśnie ta sytuacja doprowadzi do przełomu w ich związku. Sylwia nie zaakceptuje sposobu, w jaki Adam podchodzi do wspólnej przyszłości, a rozstanie okaże się dla Wernera wyjątkowo bolesnym ciosem.

Rozstanie Sylwii i Wernera. Adam kompletnie się załamie

W 1944 odcinku „M jak miłość” Werner będzie już wyraźnie pogrążony w kryzysie. Rozstanie z Sylwią mocno odbije się na jego psychice, a mężczyzna nie będzie potrafił normalnie funkcjonować. Na szczęście nie zostanie z tym całkowicie sam. Pani Ola (Ewa Kolasińska) będzie miała pełne ręce roboty, próbując trzymać „pana Adasia” w ryzach. Doskonale zna jego skłonność do pakowania się w kolejne relacje, dlatego zacznie obawiać się, że załamany Werner bardzo szybko zainteresuje się kolejną kobietą. Tym bardziej że w przeszłości prawnik wielokrotnie ulegał urokowi nowych znajomości. Tym razem jego otoczenie będzie musiało szczególnie uważać, ponieważ Werner zamiast spokojnie przeżyć rozstanie zacznie szukać sposobu na odreagowanie.

Pijany Werner zrujnuje wieczór Budzyńskich w 1944 odcinku "M jak miłość"

Problemy Adama odbiją się również na Magdzie (Anna Mucha) i Andrzeju (Krystian Wieczorek). Przyjaciele będą chcieli wesprzeć Wernera w trudnym momencie, ale szybko przekonają się, że pomoc załamanemu prawnikowi wcale nie będzie łatwa. Werner pojawi się u Budzyńskich kompletnie pijany i skutecznie zrujnuje ich romantyczny wieczór. Zamiast spokojnego czasu tylko we dwoje Magda i Andrzej będą musieli zająć się przyjacielem, który zdecydowanie przesadzi z alkoholem. To pokaże, jak mocno rozstanie z Sylwią wpłynie na Adama. Prawnik, który zwykle potrafił obrócić swoje miłosne perypetie w żart, tym razem naprawdę będzie przeżywał kryzys.

Na tym jednak problemy Wernera się nie skończą. Gdy załamany prawnik trafi do baru, pozna seksowną Oliwię. Nowa znajomość bardzo szybko może okazać się dla niego kolejnym źródłem kłopotów...