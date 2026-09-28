M jak miłość, odcinek 1943: Olek po zabójstwie Sowińskiego pogrąży się tym, co powie lekarce Klaudii - ZWIASTUN

Zabójstwo Sowińskiego tajemnicą w 1943 odcinku "M jak miłość"! Nikt się nie dowie, że Mariusz go zabił

Tylko Mariusz w 1943 odcinku "M jak miłość" będzie wiedział, co się stało z Sowińskim, ale przecież nikt nie powiąże zaginięcia dyrektora kliniki z mężem Kasi (Paulina Lasota). Wiele wskazuje na to, że nie było żadnych świadków tego, jak Mariusz wchodził do domu Sowińskiego, którego zabił z zimną krwią. W noc morderstwa okrutny Sanocki zatrze wszystkie ślady i pozbędzie się ciała Aleksandra. Co zrobi z zabitym Sowińskim? Tego nie wiadomo, ale o poranku jak gdyby nigdy nic wróci do Kasi, okłamując żonę, że noc spędził z Poznaniu.

Zniknięcie Sowińskiego w 1943 odcinku "M jak miłość" zaniepokoi nie tylko Olka

Zniknięcie Sowińskiego szybko wyjdzie na jaw, gdy ten w 1943 odcinku "M jak miłość" nie zjawi się ani w klinice, ani na spotkaniu z zarządem w sprawie jego konfliktu z Chodakowskim. Niemal cały personel będzie zaskoczonym tym, że dyrektor nikomu nie zgłosi nieobecności w pracy. Tego dnia Olek będzie miał umówione spotkanie z Andrzejem Budzyńskim (Krystian Wieczorek), który zostanie jego prawnikiem w sporze z Sowińskim. Szczególnie, że po ostatniej bójce Chodakowskiego z dyrektorem przed kliniką sprawa zrobi się poważna.

Te słowa Olka o Sowińskim obrócą się przeciwko niemu w 1943 odcinku "M jak miłość"?

Przed konfrontacją z Sowińskim i zarządem kliniki w 1943 odcinku "M jak miłość" Olek podziękuje lekarce Klaudii, młodej rezydentce, którą dyrektor sprowadził na oddział, żeby została jego wspólniczką, bo ona zdecydowanie stanie po stronie Chodakowskiego! Bez ogródek nazwie Sowińskiego "dupkiem", bo przecież nie tak dawno się do niej dobierał. W odpowiedzi Olkowi wymsknie się, że chciałby się pozbyć Sowińskiego raz na zawsze!

- Ja mam nadzieję, że on się w końcu doigra...

- Tak, też chciałbym się go pozbyć. Definitywnie... Ten gość wzbudza we mnie mordercze instynkty - wypali Olek, nieświadomy tego, że te słowa mogą się obrócić przeciwko niemu.

- No właśnie widzę, że ta sytuacja chyba cię sporo kosztuje, co? Marnie wyglądasz. Dobrze się czujesz?

- Nie, nie mogłem spać w nocy i dlatego... - przyzna Chodakowski.

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W finale 1943 odcinka "M jak miłość" do kliniki Olka wkroczy policja, bo siostra Sowińskiego, niepełnosprawna Ewa (Karolina Dryzner) zgłosi jego zaginięcie. Chodakowski będzie pierwszym, którego policjanci będą chcieli przesłuchać. Podejrzewając, że to on stoi za "zniknięciem" Sowińskiego. Ciała jednak nikt nie znajdzie...

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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