M jak miłość, odcinek 1948: Mariusz po zabójstwie Sowińskiego rzuci się na Kasię! Zabije też zdradziecką żonę? - ZDJĘCIA, WIDEO

Napięcie u Sanockich wzrośnie w 1948 odcinku "M jak miłość" po śmierci Sowińskiego!

W 1948 odcinku "M jak miłość" napięcie w małżeństwie Sanockich znów wzrośnie. Tym bardziej, że śmierć kochanka Kasi, Sowińskiego wcale nie rozwiąże sprawy. A wręcz przeciwnie. Wszystko przez to, że Sanocka wciąż będzie ukrywać zarówno przed obecnym mężem, jak i byłym Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski) prawdę o ojcostwie swojej córki, co dalej będzie spędzać jej sen z powiek.

Oczywiście, w 1948 odcinku "M jak miłość" Mariusz doskonale będzie świadomy tego, że żona wciąż coś przed nim ukrywa. I szybko domyśli się, że wcale nie chodzi o ich wyjazd do USA tylko, coś, co będzie miało związek z Sowińskim, którego on w szale zabije, nie chcąc słuchać nawet jego wyjaśnień. A teraz w końcu rzuci się i na Kasię!

Agresywny Mariusz zaatakuje też i Kasię w 1948 odcinku "M jak miłość"!

W 1948 odcinku "M jak miłość" Sanocki stanie się coraz bardziej rozdrażniony, a co za tym idzie i agresywny. Szczególnie, że jego zachowanie nie ujdzie uwadze coraz bardziej bojącej się go Kasi. I słusznie, bo Mariusz faktycznie będzie nieobliczalny. Zwłaszcza, że to przecież on zabije Aleksandra. Czy teraz Sanocka podzieli jego los?

Tym bardziej, że w 1948 odcinku "M jak miłość" Mariusz już nie wytrzyma i w końcu rzuci się z łapami i na Kasię! Czy Sanockiej uda się mu wyrwać? A może skończy tak samo jak Aleksander? Czy wzburzony architekt da żonie dojść do słowa? Choć w sumie, to co usłyszałby z ust Sanockiej, wcale nie poprawiłoby jej sytuacji. A wręcz przeciwnie.

Sanocka przeżyje starcie z mężem w 1948 odcinku "M jak miłość", ale to nie będzie koniec jej problemów!

Na szczęście, w 1948 odcinku "M jak miłość" Kasia przeżyje atak męża, a Mariusz nie będzie miał na sumieniu kolejnej ofiary. Tym bardziej, że przecież mimo wszystko wciąż będzie kochał żonę, a z jej kochankiem przecież nic go nie łączyło. Jednak to wcale nie sprawi, że Sanocka będzie mogła czuć się bezpiecznie.

Zwłaszcza, gdy w 1948 odcinku "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) przypadkowo zdradzi jej sekret Olkowi (Maurycy Popiel) po pomieszaniu leków z alkoholem. A Chodakowski oczywiście zażąda od żony, aby powiedziała prawdę Mariuszowi i Jakubowi.

Szczególnie, w sytuacji nagłego zniknięcia Sowińskiego, w którym to właśnie on będzie głównym podejrzanym. A ta informacja przecież całkowicie mogłaby zmienić bieg śledztwa! Tym bardziej, że w mieszkaniu Aleksandra, Jakub znajdzie naszyjnik Kasi! Czy zatem Chodakowska wreszcie ją wyda? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach!

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie miał emisję w wtorek, 13 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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