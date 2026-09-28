M jak miłość, odcinek 1943: Kasia ulegnie kolejnemu szantażowi Sowińskiego! Nie będzie wiedziała, że Mariusz już go zabił - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-09-28 13:45

W 1943 odcinku "M jak miłość" Kasia (Paulina Lasota) zmieni zdanie i jednak zdecyduje się ulec kolejnemu szantażowi Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk), aby tylko ten nie wydał jej przed Mariuszem (Mateusz Mosiewicz). Tym bardziej, że Sanocka doskonale będzie świadoma, że jej mąż byłby zdolny do wszystkiego, gdyby dowiedział się prawdy i stąd postanowi temu zapobiec. W 1943 odcinku "M jak miłość" lekarka wyśle dyrektorowi wiadomość, jednak nie doczeka się już na nią odpowiedzi, bo na to będzie już za późno! Koniecznie poznaj szczegóły, zobacz ZDJĘCIA i WIDEO!

Kasia przerazi się reakcji Mariusza w 1943 odcinku "M jak miłość"!

W 1943 odcinku "M jak miłość" Kasię obudzą prorocze sny, w których usłyszy ona wcześniejsze słowa swojego męża: "Gdyby się zbliżył do ciebie na krok, ja byłbym w stanie go zabić". Tym bardziej, że przecież będzie chciała powiedzieć mu prawdę o ojcostwie Zosi, gdy postawi się Aleksandrowi i nie zgodzi się oskarżyć Olka (Maurycy Popiel) w zmian za jego milczenie. Jednak w tym momencie zmieni zdanie, gdy zda sobie sprawę z konsekwencji.

Tyle tylko, że wówczas w 1943 odcinku "M jak miłość" Sanocka nie będzie świadoma, że na to jest już za późno, a jej mąż spełnił swoją groźbę. Kasia nie będzie wiedziała, że Aleksander już żyje, bo przecież Mariusz nie powiedział jej wcześniej, że się do niego wybiera. I stąd to ona postanowi poszukać z nim kontaktu.

Przerażona Sanocka zgodzi się dalej szantażować Sowińskiemu w 1943 odcinku "M jak miłość"!

W 1943 odcinku "M jak miłość" Kasia od razu chwyci za telefon i napisze do dyrektora wiadomość z przeprosinami. Kasia będzie liczyła, że w ten sposób uda jej się udobruchać Aleksandra, aby ten jednak nie mówił prawdy jej mężowi.

Co prawda, w 1943 odcinku "M jak miłość" Sanocka nie zgodzi się wystąpić przeciwko Chodakowskiemu, jednak zapewni Sowińskiego, że jest gotowa na wszystko, w tym nawet na ich kolejną wspólną noc, aby tylko on jej nie wydał!

- Przepraszam, że wczoraj tak się uniosłam. Nie mogę oskarżyć Olka. Zresztą to i tak by się nie udało. Ale błagam. Zrobię co tylko chcesz. Mój mąż nie może poznać prawdy. Po prostu nie może... - napisze mu Kasia.

Kasia nie będzie świadoma, że Mariusz już ją pomścił w 1943 odcinku "M jak miłość"!

Chwilę później w 1943 odcinku "M jak miłość" spanikowana Kasia spojrzy w kierunku swojej córeczki, której zacznie się spowiadać ze swoich decyzji. Szczególnie, że jeszcze wciąż nie będzie świadoma tego, że jej najgorsze obawy właśnie się spełniły.

- Nie mam wyboru. Mariusz tak bardzo nas kocha. Nie wiem, do czego byłby zdolny, gdyby się dowiedział, co zrobiłam - przyzna jej Kasia.

Oczywiście, w 1943 odcinku "M jak miłość" Sanocka w napięciu będzie czekać na odpowiedź od Sowińskiego. Tyle tylko, że już się jej nie doczeka, a sama jeszcze nie połączy kropek z rzekomym wyjazdem Mariusza i zniknięciem Aleksandra!

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość, odcinek 1943: Kasia ulegnie kolejnemu szantażowi Sowińskiego! Nie będzie wiedziała, że Mariusz już go zabił - ZDJĘCIA
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M jak miłość. Mariusz nie przyzna się do zabójstwa Sowińskiego! Siostra zgłosi jego zaginięcie

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