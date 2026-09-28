M jak miłość, odcinek 1947: Artur w końcu opuści dom Mostowiaków! Marysi zacznie brakować niewiernego męża

Zdradziecki Artur wyprowadzi się od Mostowiaków w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" zdradziecki Artur wreszcie wyprowadzi się z rodzinnego domu swojej żony, do którego notorycznie wracał po każdej zdradzie Marysi z Joanną (Dominika Sakowicz), tak jak gdyby nic się nie stało. Ale w końcu się stanie, bo Rogowska wreszcie odkryje jego kolejny romans, gdy nakryje kochanków w przychodni na gorącym uczynku.

I choć w pierwszej chwili to Marysia opuści swój rodzinny dom, gdy po wyjściu na jaw kolejnego romansu Artura, on także się tam zjawi, a ona nie będzie w stanie z nim rozmawiać, ani ukrywać prawdy przed swoimi najbliższymi, to jednak w końcu do niego wróci. Ale zdania co do niewiernego męża nie zmieni. A to sprawi, że w 1947 odcinku "M jak miłość" zdradziecki Rogowski postanowi się wynieść.

Samotna Marysia zacznie tęsknić za niewiernym mężem w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że wtedy w 1947 odcinku "M jak miłość" Marysia zacznie tęsknić za nieobecnym mężem. Do tego stopnia, że zacznie nawet rozważać kolejny powrót do niewiernego Artura i danie mu kolejnej szansy. Zwłaszcza, że Rogowski będzie gotowy na terapię i walkę o ich małżeństwo. Do tego stopnia, ze nawet Rogowska zacznie myśleć, czy mu nie wybaczyć.

Szczególnie, że w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie jej go ogromnie brakować, gdy w końcu wyprowadzi się z jej rodzinnego domu, w którym do tej pory wspólnie tyle lat przecież mieszkali i gdzie tyle przeżyli. Oczywiście, Barbara (Teresa Lipowska) doskonale zda sobie z tego sprawę, dlatego sama zacznie namawiać córkę, aby dała mu jeszcze jedną szansę.

Joanna nie pozwoli Marysi odebrać sobie Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Ale wtedy w 1947 odcinku "M jak miłość" w walkę o Artura znów włączy się Joanna! Dobrzańska nie pozwoli sobie odebrać Rogowskiego, którego po ujawnieniu ich romansu, jego rozstaniu i wyprowadzki od Marysi będzie mieć już na wyciągnięcie ręki. Lekarka będzie tak zdeterminowana, że sama zjawi się przed rodzinnym domem Mostowiaków, aby skonfrontować się ze swoją rywalką.

W 1947 odcinku "M jak miłość" Joanna zażąda od Marysi, aby wreszcie pozwoliła Arturowi na dobre odejść i związać się właśnie z nią. Dobrzańska nie będzie chciała, aby Rogowska stała na drodze do ich szczęścia, tym bardziej, iż będzie pewna, że Rogowski tak naprawdę kocha tylko ją, tak samo jak ona jego. I najpewniej tym wystąpieniem to osiągnie...

- Artur kocha tylko mnie! - wykrzyczy jej Joanna.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 12 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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