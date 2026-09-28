M jak miłość, odcinek 1947: Artur w końcu opuści dom Mostowiaków! Marysi zacznie brakować niewiernego męża

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-09-28 12:09

W 1947 odcinku "M jak miłość" niewierny i zakłamany Artur (Robert Moskwa) w końcu wyprowadzi się z rodzinnego domu Mostowiaków po swojej kolejnej zdradzie Marysi (Małgorzata Pieńkowska). Rogowski wreszcie opuści rodzinny dom swojej żony. Tym bardziej, że minie już trochę czasu od dowiedzenia się prawdy przez Rogowską. Ale dopiero w 1947 odcinku "M jak miłość" zdradziecki mąż się wyniesie. Tyle tylko, że wtedy Marysia zacznie za nim tęsknić! Czy w tej sytuacji zdecyduje mu się jednak dać jeszcze jedną szansę? Koniecznie poznaj szczegóły!

Zdradziecki Artur wyprowadzi się od Mostowiaków w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" zdradziecki Artur wreszcie wyprowadzi się z rodzinnego domu swojej żony, do którego notorycznie wracał po każdej zdradzie Marysi z Joanną (Dominika Sakowicz), tak jak gdyby nic się nie stało. Ale w końcu się stanie, bo Rogowska wreszcie odkryje jego kolejny romans, gdy nakryje kochanków w przychodni na gorącym uczynku.

I choć w pierwszej chwili to Marysia opuści swój rodzinny dom, gdy po wyjściu na jaw kolejnego romansu Artura, on także się tam zjawi, a ona nie będzie w stanie z nim rozmawiać, ani ukrywać prawdy przed swoimi najbliższymi, to jednak w końcu do niego wróci. Ale zdania co do niewiernego męża nie zmieni. A to sprawi, że w 1947 odcinku "M jak miłość" zdradziecki Rogowski postanowi się wynieść.

Samotna Marysia zacznie tęsknić za niewiernym mężem w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Tyle tylko, że wtedy w 1947 odcinku "M jak miłość" Marysia zacznie tęsknić za nieobecnym mężem. Do tego stopnia, że zacznie nawet rozważać kolejny powrót do niewiernego Artura i danie mu kolejnej szansy. Zwłaszcza, że Rogowski będzie gotowy na terapię i walkę o ich małżeństwo. Do tego stopnia, ze nawet Rogowska zacznie myśleć, czy mu nie wybaczyć.

Szczególnie, że w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie jej go ogromnie brakować, gdy w końcu wyprowadzi się z jej rodzinnego domu, w którym do tej pory wspólnie tyle lat przecież mieszkali i gdzie tyle przeżyli. Oczywiście, Barbara (Teresa Lipowska) doskonale zda sobie z tego sprawę, dlatego sama zacznie namawiać córkę, aby dała mu jeszcze jedną szansę.

Joanna nie pozwoli Marysi odebrać sobie Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Ale wtedy w 1947 odcinku "M jak miłość" w walkę o Artura znów włączy się Joanna! Dobrzańska nie pozwoli sobie odebrać Rogowskiego, którego po ujawnieniu ich romansu, jego rozstaniu i wyprowadzki od Marysi będzie mieć już na wyciągnięcie ręki. Lekarka będzie tak zdeterminowana, że sama zjawi się przed rodzinnym domem Mostowiaków, aby skonfrontować się ze swoją rywalką.

W 1947 odcinku "M jak miłość" Joanna zażąda od Marysi, aby wreszcie pozwoliła Arturowi na dobre odejść i związać się właśnie z nią. Dobrzańska nie będzie chciała, aby Rogowska stała na drodze do ich szczęścia, tym bardziej, iż będzie pewna, że Rogowski tak naprawdę kocha tylko ją, tak samo jak ona jego. I najpewniej tym wystąpieniem to osiągnie...

- Artur kocha tylko mnie! - wykrzyczy jej Joanna.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 12 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

Marysia i Barbara patrzą z smutkiem, a Artur pakuje torbę. O rozstaniu w M jak miłość czytaj na SE Superseriale.
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M jak miłość ZWIASTUN. Joanna uprzedzi Artura, że będzie o niego walczyć! Marysia z nią nie wygra

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