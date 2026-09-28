M jak miłość, odcinek 1943: Wielki powrót Marcina do agencji! Nie będzie już tak jak dawniej - ZDJĘCIA

Marcin definitywnie odejdzie od Domańskiej! W 1943 odcinku "M jak miłość" zjawi się u Jakuba jako bezrobotny

W 1943 odcinku "M jak miłość" skończy się zawodowa przygoda Marcina z Elżbietą Domańską. Chodakowski już wcześniej będzie miał dość pracy w jej firmie, ale prawdziwą granicę przekroczy szokująca propozycja szefowej. Domańska zaoferuje mu aż milion złotych za to, żeby został ojcem jej dziecka! Marcin kategorycznie odmówi i zdecyduje, że nie chce mieć z Elżbietą już nic wspólnego. Jeszcze w 1942 odcinku "M jak miłość" powie Kamie, że odchodzi i będzie musiał zacząć rozglądać się za nową pracą. Chodakowski nie zdradzi jednak żonie wszystkich szczegółów zachowania Domańskiej. Kama i tak bardzo ucieszy się z jego decyzji, a po chwili sama podsunie rozwiązanie, którego Marcin kompletnie się nie spodziewa…

To właśnie ona zaproponuje, żeby wrócił do agencji detektywistycznej. W 1943 odcinku "M jak miłość"Chodakowski skorzysta z tej możliwości i pojawi się w dobrze znanym biurze Jakuba. Marcin nie będzie robił wielkiego wejścia. Po prostu oznajmi Karskiemu, że od teraz jest bezrobotny. Dla Jakuba będzie to jedna z najlepszych wiadomości, jakie mógł usłyszeć! Doskonale będzie wiedział, że jego przyjaciel tak naprawdę nigdy nie przestał być detektywem i że praca w firmie Domańskiej zupełnie do niego nie pasowała.

Jakub w 1943 odcinku "M jak miłość" przyjmie Marcina z otwartymi ramionami! Na taki powrót czekał

W 1943 odcinku "M jak miłość" Karski nie będzie ukrywał radości z powrotu wspólnika. Przez lata Marcin i Jakub stworzyli w agencji zgrany duet i nieraz wspólnie wychodzili z naprawdę niebezpiecznych sytuacji. Dlatego wiadomość, że Chodakowski znów może z nim pracować, bardzo go ucieszy. Nie będzie właściwie potrzebna długa rozmowa kwalifikacyjna ani żadne ustalenia dotyczące tego, czy dla Marcina znajdzie się miejsce. W 1943 odcinku "M jak miłość" Karski będzie gotowy natychmiast przyjąć przyjaciela z powrotem.

Kama postawi warunek! Marcin nie wróci do niebezpiecznych akcji

W 1943 odcinku "M jak miłość" powrót Marcina będzie możliwy tylko dzięki kompromisowi z Kamą. Jeszcze niedawno to właśnie praca detektywa była jednym z największych punktów zapalnych w ich związku. Chodakowska nie potrafiła spokojnie patrzeć na to, jak mąż bierze udział w niebezpiecznych akcjach i ryzykuje zdrowiem, a nawet życiem. Dlatego Kama zgodzi się na agencję, ale wyraźnie zaznaczy, że nie chce ponownie codziennie zastanawiać się, czy Marcin wróci wieczorem cały do domu. Już w 1942 odcinku, proponując mu powrót, zapowie, że zgoda obowiązuje tylko „pod pewnymi warunkami”.

W 1943 odcinku "M jak miłość" okaże się, co dokładnie będzie to oznaczało. Marcin ma nie angażować się jak dawniej w najniebezpieczniejsze zlecenia terenowe. Zamiast śledzenia podejrzanych, konfrontacji z przestępcami czy kolejnych ryzykownych akcji Chodakowski będzie zajmował się przede wszystkim sprawami administracyjnymi. Krótko mówiąc - Marcin wróci do agencji, ale za biurko.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość ZWIASTUN. Szefowa zaproponuje Marcinowi milion złotych za to, żeby został ojcem jej dziecka. W tym samym czasie Mariusz brutalnie zaataku