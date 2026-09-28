Pierwsza miłość, odcinek 4263: Niebezpieczny typ z aparatem pod szkołą Julki. Marysia urządzi zasadzkę - ZDJĘCIA

Julka zauważy podejrzanego mężczyznę w 4263. odcinku „Pierwszej miłości”

Julka (Dąbrówka Kruk) dostrzeże, że przed szkołą regularnie pojawia się bardzo podejrzany mężczyzna z aparatem. Jego zachowanie wzbudzi ogromny niepokój, ponieważ z ukrycia kieruje swój obiektyw w stronę niczego nieświadomych uczennic. Dziewczyna zwróci uwagę na podejrzanego typa i zaniepokojona nie omieszka powiedzieć o wszystkim swojej mamie. Marysia (Aneta Zając) bardzo poważnie podejdzie do sprawy i szybko zacznie działać. Natychmiast zadzwoni do wychowawczyni, aby porozmawiać w tej przedziwnej sytuacji, nauczycielka jednak nie popchnie sprawy dalej. Marysia będzie zmuszona działać na we własnym zakresie.

W „Pierwszej miłości”, odcinku 4263, Marysia weźmie sprawy w swoje ręce

Marysia postanowi działać. Wraz z Kingą przygotuje plan. Kobiety będą chciały doprowadzić do sytuacji, w której podejrzany zostanie przyłapany na gorącym uczynku. Co więcej, sprawa nie pozostanie bez wpływu na relację Marysi i Kacpra (Damian Kulec). W 4264. odcinku „Pierwszej miłości” Kacprowi nie spodoba się śledztwo żony. Z troski o nią, nie będzie chciał, aby zajmowała się tą sprawą. Marysia z kolei skrytykuje bierność ukochanego, a między małżonkami dojdzie do kłótni.

Paweł zaangażuje się w sprawę Julki w kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości”

Marysia nie zostanie z tym problemem sama. W 4264. odcinku zwróci się o pomoc do Pawła (Mateusz Kościukiewicz), który będzie miał zupełnie inne niż Kacper podejście do tej sprawy. W 4265. odcinku Paweł postanowi osobiście rozprawić się z mężczyzną fotografującym uczennice.

„Pierwsza miłość” – data i godzina emisji 4263. odcinka

Odcinek 4263. serialu „Pierwsza miłość” zostanie wyemitowany w piątek, 9 października 2026 roku o godz. 18:00 w Polsacie. Serial jest emitowany od poniedziałku do piątku o tej samej porze. Odcinki są również dostępne w streamingu Polsat Box Go.

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