M jak miłość, odcinek 1945: Niewierny Artur wreszcie przyzna się rodzinie do romansu z Joanną? Taki będzie finał odkrycia prawdy przez Marysię - ZDJĘCIA

Zdradzona Marysia opuści rodzinny dom Mostowiaków w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" romans Artura i Joanny ujrzy światło dzienne już nie tylko przed Agnes (Amanda Mincewicz). Wszystko przez to, że prawdy w końcu dowie się i Marysia (Małgorzata Pieńkowska), a wraz z nią także i Judyta (Paulina Chruściel), która tylko się w nim utwierdzi, a także jej ojciec Karol (Stanisław Brejdygant), gdy będą z nią obecni w czasie nakrycia kochanków w przychodni na gorącym uczynku.

Oczywiście, w 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia ogromnie przeżyje kolejną zdradę Artura. Zwłaszcza, że nie będzie to przecież pierwszy raz, bo w przeszłości dopuścił się on romansu z Teresą (Dominika Łakomska). A teraz historia zatoczy koło. Rogowska będzie tak zszokowana, że omal nie przepłaci tego życiem, a po wszystkim, jak podaje swiatseriali.interia.pl, wpadnie w szał, zemści się na niewiernym i zdradzieckim mężu, po czym zostawi pożegnalną wiadomość Barbarze (Teresa Lipowska) i zniknie z Grabiny, ukrywając przed bliskimi prawdę.

Niewierny Artur przyzna się rodzinie do kolejnej zdrady żony w 1945 odcinku "M jak miłość"?

Ale czy w 1945 odcinku "M jak miłość" ona i tak nie wyjdzie na jaw, gdy Artur wróci do rodzinnego domu Mostowiaków, a Marysi w nim nie będzie? Tym bardziej, że Barbara doskonale będzie wiedziała, że między małżonkami nie jest dobrze i zacznie na poważnie martwić się o córkę. Szczególnie, gdy nie będzie z nią żadnego kontaktu i to nie tylko ze strony jej czy zięcia, ale i Judyty, do której ona wcale się nie uda.

Czy w tej sytuacji w 1945 odcinku "M jak miłość"Artur zdecyduje się przyznać przed Barbarą, Basią (Karina Woźniak) i ściągniętą Natalką (Dominika Suchecka)? Bo przecież Agnes będzie znać prawdę, ale do tej pory będzie chronić ojca przed bliskimi. Jednak czy w tej sytuacji, gdy Marysia zniknie, będzie mieć to rację bytu? A może prawda wreszcie wyjdzie na jaw?

Zdradzieckiemu Rogowskiemu znów się upiecze w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Wiele wskazuje na to, że w 1945 odcinku "M jak miłość" jednak nie! Wszystko przez to, że Marysia finalnie się odnajdzie, dzięki czemu niewiernemu i zdradzieckiemu Arturowi najpewniej znów się upiecze. Tym bardziej, że to wszystko stanie się na chwilę przed ślubem Natalki (Dominika Suchecka), na którym pojawią się Rogowscy.

W 1946 odcinku "M jak miłość" Marysia pomoże Natalce w przygotowaniach, wciąż ukrywając przed bratanicą, że akurat jej małżeństwo się posypało. Rogowska będzie robiła dobrą minę do złej gry, choć zdania co do męża nie zmieni.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

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