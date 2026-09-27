M jak miłość, odcinek 1945: Tak Marysia odegra się na Arturze za romans z Joanną! Dozna szoku, gdy to zobaczy - ZDJĘCIA

Porażający dramat Marysi po odkryciu kolejnej zdrady Artura w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia wróci do domu po odkryciu romansu Artura z Joanną. Zdradzamy, że Rogowska na własne oczy zobaczy, jak jej mąż po raz kolejny ją zdradza, ale tym razem już nie z Teresą (Dominika Łakomska), ale z Joanną, z którą nakryje go w jego gabinecie. Oczywiście, dla Rogowskiej będzie to ogromny wstrząs, którego o mało nie przepłaci życiem.

Do tego stopnia, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w 1945 odcinku "M jak miłość" obecna z nią Judyta (Paulina Chruściel) zdecyduje się ją odwieźć do domu, aby Marysia nie prowadziła w takim stanie. Tym bardziej, że chwilę wcześniej złapie się za serce, nie zdoła utrzymać się na nogach, a także będzie mieć problem z oddechem.

I choć po momencie Rogowska się otrząśnie i zapewni przyjaciółkę, że jest już spokojna, to jednak Kosowska będzie wolała dmuchać na zimne. I słusznie, bo emocje u Marysi wciąż będą żywe, gdy będzie mieć przed oczami męża, całującego kolejną kochankę!

Zdradzona Rogowska w samotności da upust swoich emocjom w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" zdradzona Marysia wróci do rodzinnego domu Mostowiaków, gdzie będą czekały na nią Barbara (Teresa Lipowska), Basia (Karina Woźniak), Agnes (Amanda Mincewicz) i Natalka (Dominika Suchecka). Oczywiście, bez niewiernego Artura, którego chwile wcześniej zraniona żona popędzi. Jednak przed rodziną zachowa pozory i nie powie o tym, czego przed chwilą stała się świadkiem. Tylko okłamie bliskich, aby zostać sama.

- Mam straszną migrenę, idę się położyć - okłamie je Marysia, cytowana przez swiatseriali.interia.pl.

Zwłaszcza, że chwilę później w 1945 odcinku "M jak miłość" rodzinny dom Mostowiaków już opustoszeje, a Marysia zostanie w nim sama. Wówczas Rogowska w końcu postanowi dać upust swoim emocjom i chwyci za gramofon męża, który ten dostał wcześniej od Joanny. Żona Rogowskiego rzuci nim z całej siły o podłogę, przez co go zniszczy. Ale na tym wcale nie poprzestanie!

Rogowski nie będzie mógł w to uwierzyć w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że w 1945 odcinku "M jak miłość" jej gniewu nie ominie także kolekcja płyt winylowych męża. W tym także tej najważniejszej, którą Artur dostał od kochanki po jej rodzicach ze specjalną dedykacją: "Dla mojej Największej Miłości… Zawsze będę Cię kochać". Tym bardziej, że Rogowska odnajdzie ją już wcześniej, ale wtedy jeszcze nie będzie znać jej kontekstu. Jednak po odkryciu kolejnej zdrady męża, wszystko stanie się jasne.

Tak samo jak i dla Artura, który w 1945 odcinku "M jak miłość" po wygnaniu przez Marysię, jednak wróci do rodzinnego domu Mostowiaków. Rogowski mocno się zszokuje, gdy zobaczy rozbity gramofon i zniszczone płyty winylowe. Szczególnie, że cały salon będzie przez to wyglądał jak jedno wielkie pobojowisko, które na dodatek on będzie musiał posprzątać, bo na jego widok żona wyjdzie. I to bez żadnej awantury, tylko z jednym rozkazem.

- Posprzątaj ten bałagan - nakaże mu Marysia.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.