M jak miłość, odcinek 1943: Andrzej będzie bronił Olka po napaści na Sowińskiego. Budzyński nie będzie wiedział, że dyrektor nie żyje - ZDJĘCIA

Andrzej przyjdzie do kliniki bronić Olka. Nie wie, co spotkało Sowińskiego

Andrzej zjawi się w klinice, żeby omówić z Olkiem dalsze działania po jego konflikcie z Sowińskim. Będzie chciał przygotować strategię, która pozwoli lekarzowi uniknąć konsekwencji bójki przed placówką. Olek nie będzie jednak nastawiony na ostrą walkę z dyrektorem. Zależy mu przede wszystkim na tym, żeby mieć spokój w pracy.

Co więcej, w tego dnia w klinice zabraknie Sowińskiego. Olek zauważy jego nieobecność, ale nie będzie miał powodu, by podejrzewać najgorsze. Nie domyśli się, że dyrektor został zamordowany. W tym samym czasie Mariusz, który dopuścił się zbrodni, będzie próbował zatrzeć wszystkie ślady prowadzące do niego.

Olek nie pamięta poprzedniej nocy. To może mieć fatalne konsekwencje

Rozmowa z Andrzejem szybko pokaże, że Chodakowski ma jeszcze jeden problem. Lekarz będzie fatalnie się czuł po poprzedniej nocy, a kiedy prawnik zapyta go o jej przebieg, przyzna, że niczego nie pamięta.

- To jak? Obgadamy strategię działania? - zapyta prawnik.

- Wiesz co już, daj mi sekundę, bo muszę przyznać, że nienajlepiej się czuję... - powie Olek i wyciągnie bidon z elektrolitami, kiedy Andrzej zapyta czy miał ciężką noc, odpowie jasno. - Szczerze mówiąc? Nie pamiętam...

- Według regulacji wewnętrznych kliniki takie zachowanie jest podstawą do zwolnienia, zwłaszcza w połączeniu z innymi działaniami Sowińskiego.

- Nie no wiesz co dyscyplinarne? Może to za dużo. Ja do niego nic nie mam, po prostu chcę mieć święty spokój w pracy

- Ja myślę, że zarząd będzie wiedział co robić, ale możemy też zagrozić, że wyniesiemy prywatne oskarżenie o naruszenie. nietykalności cielesnej - powie Andrzej nawiązując do bójki tuż przed placówką

Olek wyraźnie nie będzie chciał eskalować konfliktu. Nie zamierza prowadzić wojny z Sowińskim ani doprowadzić do jego zwolnienia. Chce jedynie zakończyć problemy w pracy i wrócić do normalnego funkcjonowania w klinice.

Sowiński nie żyje, a Olek może mieć znacznie większy problem

Olek nie będzie jeszcze wiedział, że sytuacja zmieniła się diametralnie. Sowiński nie będzie już jego problemem zawodowym, ale jego śmierć może wkrótce sprowadzić na Chodakowskiego poważne kłopoty. Lekarz nie pamięta bowiem, co robił poprzedniej nocy, a właśnie wtedy doszło do zabójstwa dyrektora kliniki. W tym samym czasie Mariusz będzie robił wszystko, by nikt nie odkrył prawdy. Będzie zacierał ślady po zbrodni, podczas gdy Olek zupełnie nieświadomie znajdzie się w sytuacji, która może sprawić, że śledczy zaczną przyglądać się właśnie jemu.

Kiedy 1943 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1943 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 28 września 2026, o godz. 20.50 w TVP2.