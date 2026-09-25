M jak miłość, odcinek 1944: Smutny powrót Julii z Ukrainy. Powie Magdzie całą prawdę o życiu z Dimą - ZDJĘCIA

Julia wróci z Ukrainy do Warszawy w 1944 odcinku "M jak miłość"

Magda zupełnie nie będzie spodziewała się gości. Niespodziewanie w jej mieszkaniu pojawi się Julia, która wróci do Polski z Ukrainy. Malickiej będą towarzyszyć Nadia (Mira Fareniuk) oraz jej nowonarodzona córeczka. Kobieta nie przyjedzie jednak do Warszawy tylko na chwilę i bez powodu. Chodzi o dom, w którym Julia mieszkała wcześniej w Warszawie, wreszcie będzie miał zostać wynajęty. Malicka nie będzie chciała, aby nieruchomość stała pusta, dlatego zdecyduje się przyjechać i dopilnować wszystkiego osobiście. Magda bardzo ucieszy się na widok znajomej. Nie będzie jednak wiedziała, że za niespodziewaną wizytą Julii kryje się coś więcej. Kiedy kobiety usiądą i zaczną rozmawiać, Budzyńska szybko zorientuje się, że Malicka wcale nie wróciła do Polski w dobrym nastroju.

Julia opowie Magdzie, jak naprawdę żyje z Dimą w Ukrainie

W 1943 odcinku „M jak miłość” Magda będzie chciała wiedzieć, co dzieje się z Julią i jej rodziną. Malicka nie będzie już dłużej udawała, że wszystko układa się dobrze. Życie u boku Dimy w Ukrainie okaże się znacznie trudniejsze, niż można było przypuszczać.

- Opowiadaj... - powie Magda.

Julia przyzna, że sytuacja finansowa rodziny bardzo się pogorszyła. To właśnie między innymi dlatego postanowi doprowadzić do wynajęcia swojego warszawskiego domu. Malicka będzie wyraźnie smutna i przybita, a Budzyńska szybko zrozumie, że problemów jest znacznie więcej niż tylko pieniądze.

- Nie miałam wyjścia, nasza sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła... - nawiąże Julia do wynajęcia domu.

Największym koszmarem Julii okażą się jednak wyjazdy Dimy na front. Mąż Malickiej będzie całkowicie zaangażowany w pomoc ludziom i pracę lekarza, ale dla Julii jego kolejne wyjazdy będą oznaczały przede wszystkim strach. Kobieta będzie musiała zostawać sama z dziećmi i żyć w ciągłym napięciu, nie wiedząc, czy Dima bezpiecznie wróci.

Magda zobaczy, jak wygląda życie Julii w ciągłym strachu

Magda bardzo mocno przejmie się tym, co usłyszy od Julii. Sama będzie miała problem, by wyobrazić sobie życie w takim napięciu.

- Jesteś bardzo dzielna - powie Magda. - Ja sobie nie wyobrażam, żeby mój mąż miał wyjeżdżać na front, a ja zostawać sama...

Do rozmowy włączy się także Andrzej (Krystian Wieczorek). Widząc, z czym musi mierzyć się Julia, zapyta wprost, czy Budzyńscy mogą w jakiś sposób jej pomóc.

- Tak, a powiedz, możemy wam jakoś pomóc? - zapyta Andrzej. Malicka jednak odmówi. Nie będzie chciała korzystać z pomocy Budzyńskich, mimo że jej sytuacja okaże się naprawdę trudna. Dla Magdy i Andrzeja będzie to wyraźny sygnał, że Julia znalazła się w wyjątkowo ciężkim położeniu.

Na tym jednak nie skończą się nerwy Julii. Wkrótce z Ukrainy nadejdą niepokojące informacje o zawaleniu się jednego ze szpitali. Przez pewien czas bardzo trudno będzie uzyskać jakiekolwiek wiadomości. Julia zacznie się więc bać, że Dima mógł znajdować się w miejscu tragedii. Magda i Andrzej na własne oczy zobaczą, jak wygląda codzienność Julii, czyli oczekiwanie na wiadomość, strach o męża i ciągła niepewność. Budzyńska zrozumie, że życie Malickiej w Ukrainie dalekie jest od spokoju, którego Julia miała tam szukać.

Kiedy 1944 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1944 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 29 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.