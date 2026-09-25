M jak miłość, odcinek 1950: Werner załamie się po rozstaniu z Sylwią?! Pani Ola zacznie podejrzewać najgorsze

Rozstanie z Sylwią kompletnie rozbije Wernera w 1950 odcinku "M jak miłość"! Nie tak wyobrażał sobie ich przyszłość

W 1950 odcinku "M jak miłość" Werner nadal będzie ponosił konsekwencje katastrofy, do której sam doprowadził. Jeszcze niedawno związek z Sylwią wydawał się jednym z najpoważniejszych w jego życiu. Adam, który przez lata słynął z kolejnych romansów i nieudanych prób ustatkowania się, przy Kosteckiej naprawdę zaczął myśleć o wspólnej przyszłości. Tyle że jak zwykle zrobił to w wyjątkowo "wernerowski" sposób. Przełom nastąpi po jego niefortunnej propozycji dotyczącej intercyzy. Zamiast romantycznych zaręczyn w "M jak miłość" Werner przedstawi Sylwii dokument zabezpieczający jego majątek, a później dołoży do tego jeszcze wyjątkowo nietaktowny komentarz dotyczący jej zegara biologicznego. Kostecka straci cierpliwość i podejmie decyzję, która całkowicie wytrąci Adama z równowagi.

To właśnie w 1950 odcinku "M jak miłość" będzie już jasne, że Werner nie potraktował rozstania jak kolejnej krótkiej miłosnej porażki. Tym razem naprawdę się załamie. Już kilka odcinków wcześniej kompletnie pijany wtargnie do Budzyńskich i zrujnuje Magdzie (Anna Mucha) oraz Andrzejowi (Krystian Wieczorek) romantyczny wieczór. Przyjaciele będą musieli się nim zaopiekować, bo sam Adam nie będzie potrafił poradzić sobie z emocjami. Najbardziej przeżywać wszystko będzie jednak pani Ola. W 1950 odcinku "M jak miłość" gosposia, która od lat traktuje Wernera niemal jak własnego syna, znów zacznie bacznie obserwować każdy jego ruch. I tym razem uzna, że sytuacja może być znacznie poważniejsza niż zwykły kac po kolejnym miłosnym zawodzie.

"M jak miłość", odcinek 1950: Pani Ola zacznie podejrzewać najgorsze! Werner będzie myślał o samobójstwie?!

Pani Ola na nowo zacznie martwić się o Adama i dojdzie do wyjątkowo dramatycznego wniosku. Będzie przekonana, że po rozstaniu z Sylwią Werner może mieć myśli samobójcze! Dla gosposi w 1950 odcinku "M jak miłość" każde nietypowe zachowanie Adama może więc stać się sygnałem alarmowym. Pani Ola oskonale wie, że Werner po rozstaniu nie radzi sobie dobrze. Widziała już, jak sięga po alkohol i jak łatwo w chwili kryzysu wpada w następne tarapaty. Teraz zacznie się obawiać, że samotność po odejściu Sylwii doprowadzi go do jeszcze bardziej niebezpiecznego stanu.

Kiedy 1950 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1950 "M jak miłość" będzie miał premierę ww wtorek, 20 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Wir randek Adama Wernera. Tak odreaguje rozstanie z Sylwią