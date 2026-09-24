M jak miłość, odcinek 1948: To ona rozkocha w sobie Jakuba?! Zrobi wszystko, byle zwrócić uwagę Karskiego - ZDJĘCIA

Klara i Elżbieta wkroczą do świata Jakuba i Marcina

W 1948 odcinku "M jak miłość" Domańska nadal będzie próbowała zbliżyć się do Marcina. Tym razem postawi na sposób, który ma dać jej więcej okazji do spotkań z mężczyzną. Razem z przyjaciółką Klarą zacznie ćwiczyć w klubie, w którym regularnie pojawiają się Marcin i Jakub. Plan będzie prosty - znaleźć się jak najbliżej panów i przy okazji zwrócić na siebie ich uwagę. Klara również nie przejdzie niezauważona. Blondynka zacznie ćwiczyć razem z Jakubem i Marcinem, co może sugerować, że między nią a Karskim zacznie się coś więcej. Tym bardziej, że mężczyzna jest oficjalnie singlem, a Klara bardzo atrakcyjną, przebojową kobietą.

Jakub oficjalnie jest wolny, ale kobiet wokół niego nie brakuje

Karski nie jest jednak obecnie w sytuacji, w której musiałby odrzucać każdą nową znajomość. Jego relacja z Martyną (Magdalena Turczeniewicz) zacznie się rozwijać, ale na tym etapie nie będzie jeszcze mowy o poważnych deklaracjach ani o związku. Jakub pozostaje więc oficjalnie wolnym mężczyzną. W jego życiu wciąż obecna jest także Kasia (Paulina Lasota), czyli była żona. Choć ich małżeństwo się skończyło, Karski najwyraźniej nadal nie jest wobec niej całkowicie obojętny. Do tego dochodzi Martyna oraz Iga (Maryla Morydz), poznana przez Jakuba wcześniej, z którą spędził miło czas w restauracji. Teraz do tego grona dołączy Klara? Co ciekawe, jej pojawienie się nie będzie wynikiem przypadku, lecz częścią planu Domańskiej. Kobiety będą chciały wykorzystać wspólne treningi, żeby spędzać więcej czasu z braćmi.

Jakub odnajdzie miłość?

Dopiero kolejne odcinki "M jak miłość" ukażą, z kim ułoży sobie życie Jakub. Czy to będzie Martyna, Iga, a może Klara? Największym wstrząsem w życiu Karskiego nadal jest skrywany sekret byłej żony, która nie poinformowała go o tym, że ma dziecko...

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2