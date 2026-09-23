M jak miłość, odcinek 1949: Kasia namąci w śledztwie po śmierci Sowińskiego. Znów wykorzysta słabość Karskiego, by jej nie wydał

Jakub znajdzie ślad Kasi w mieszkaniu zamordowanego Sowińskiego

Jak informowaliśmy, już w 1948 odcinku "M jak miłość" ruszy śledztwo po śmierci Sowińskiego. Policja zacznie sprawdzać okoliczności zniknięcia dyrektora kliniki. Początkowo nikt nie przewidzi, że mężczyzna nie żyje... Karski jako detektyw zajrzy do mieszkania Sowińskiego i tam zauważy ślad. Dokona odkrycia, które natychmiast połączy z Kasią. W sypialni znajdzie naszyjnik, który sam podarował byłej żonie. Biżuteria stanie się więc konkretnym śladem, który może prowadzić do Sanockiej. Jakub połączy fakty?

Kasia będzie udawać, że nic nie wie

W 1949 odcinku Jakub spotka się z Kasią rano i zapyta ją o naszyjnik. Kobieta będzie jednak udawała zaskoczenie. Nie przyzna, że doskonale wie, jak jej biżuteria mogła znaleźć się w mieszkaniu Sowińskiego. Zamiast tego spróbuje odsunąć od siebie podejrzenia i poprosi byłego męża o dyskrecję. Kasia będzie miała o co się bać. Naszyjnik rzeczywiście może prowadzić do niej, bo Sowiński przez długi czas szantażował ją i zmuszał do wykonywania swoich poleceń. Kobieta spotykała się z nim w tajemnicy, ponieważ mężczyzna znał jej największy sekret dotyczący ojcostwa Zosi...

Mariusz zabił Sowińskiego, ale nie znał jego sekretu

To właśnie ich tajemnicze spotkania sprawiły, że Mariusz (Mateusz Mosiewicz) zaczął podejrzewać żonę o romans. Nie wiedział, że Sowiński wykorzystywał Kasię i szantażował ją wiedzą o sfałszowanych wynikach badań. Sanocki widział jedynie żonę spotykającą się z dyrektorem kliniki i uwierzył, że łączy ich coś więcej. Zazdrość doprowadziła go do tragedii. Mariusz zaatakował Sowińskiego i doprowadził do jego śmierci, nie zdając sobie sprawy z prawdziwego powodu kontaktów Kasi z mężczyzną.

Nie będzie też wiedział, że Sowiński znał prawdę o ojcostwie Zosi. Kasia przez cały czas próbowała ukryć przed mężem, że biologicznym ojcem dziewczynki jest Jakub, a Mariusz wierzy, że to on jest jej ojcem. Teraz jeden naszyjnik może sprawić, że Jakub zacznie zadawać Kasi coraz trudniejsze pytania. Sanocka będzie więc musiała przekonać byłego męża, by nie drążył sprawy. Tym bardziej że Karski zna ją bardzo dobrze i może zauważyć, że jej wersja wydarzeń nie jest pełna. Jednak trzeba pamiętać, że detektyw ma słabość do byłej żony, którą kiedyś kochał nad życie, a ona zdaje sobie z tego sprawę.