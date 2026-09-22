M jak miłość, odcinek 1948: Śledztwo Jakuba po śmierci Sowińskiego. Na miejscu zbrodni znajdzie naszyjnik Kasi! 

Śmierć Sowińskiego rozpocznie nowe śledztwo

Po wydarzeniach z 1942 odcinka "M jak miłość", kiedy w brutalny sposób zginie Aleksander Sowiński, sytuacja wokół śmierci dyrektora zacznie się komplikować. Mężczyzna nagle zniknie, a policja rozpocznie poszukiwania i będzie próbowała ustalić, co się z nim stało. W tym samym czasie konflikty w związku Kasi i Mariusza (Mateusz Mosiewicz) będą tylko narastać. Sanocki stanie się coraz bardziej rozdrażniony, a nawet agresywny...

W sprawę ustalenia co się dzieje z dyrektorem, zaangażuje się Jakub. Karski jako detektyw zacznie sprawdzać mieszkanie Sowińskiego i wtedy wszystko nabierze tempa.

Jakub znajdzie naszyjnik Kasi w mieszkaniu zamordowanego Sowińskiego

To właśnie podczas przeszukiwania mieszkania zmarłego Jakub trafi na ślad, którego z pewnością się nie spodziewa. Wśród rzeczy Sowińskiego znajdzie naszyjnik należący do Kasi. Dla Jakuba będzie to szczególnie zaskakujące odkrycie. Biżuterię sam podarował kiedyś byłej żonie, więc nie będzie miał wątpliwości, do kogo należy. Nagle przedmiot związany z Kasią znajdzie się w mieszkaniu mężczyzny, którego śmierć jest obecnie przedmiotem śledztwa. Podejrzane? Z pewnością.

Kasia będzie miała poważny problem. Ubłaga Jakuba by dochował tajemnicy?

Kasia będzie miała powody do obaw, bo naszyjnik może stać się ważnym tropem w sprawie śmierci Sowińskiego. Kobieta wcześniej była przez niego szantażowana. Sowiński poznał jej sekret dotyczący sfałszowanych badań ojcostwa Zosi i wykorzystywał tę wiedzę, zmuszając ją do wykonywania swoich poleceń. Przed jego śmiercią Kasia wreszcie się zbuntowała i postawiła szantażyście. Nie będzie jednak przewidywała, że po jego śmierci właśnie jej biżuteria znajdzie się w mieszkaniu Sowińskiego. Jakub będzie musiał więc odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakich okolicznościach naszyjnik Kasi trafił do dyrektora kliniki. Dla kobiety rozpocznie się kolejny etap walki o utrzymanie jej największego sekretu w tajemnicy. Tym razem wszystko może runąć jak domek z kart.

Kiedy 1948 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1948 "M jak miłość" będzie miał premierę ww wtorek 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość ZWIASTUN. Szefowa zaproponuje Marcinowi milion złotych za to, żeby został ojcem jej dziecka. W tym samym czasie Mariusz brutalnie zaataku