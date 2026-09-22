M jak miłość, odcinek 1942: Mariusz zabije Sowińskiego. Jeszcze przed śmiercią spróbuje wyznać prawdę o Kasi - ZDJĘCIA

Mariusz zabije Sowińskiego w 1942 odcinku "M jak miłość"

W 1942 odcinku "M jak miłość" Mariusz zacznie podejrzewać, że Kasia coś przed nim ukrywa. Wszystko zacznie się od telefonu, który odbierze jego żona. Kasia spróbuje przekonać Mariusza, że dzwoniący pomylił numer, ale jej mąż nie uwierzy w tę wersję. Mariusz domyśli się, że telefon wcale nie był przypadkową pomyłką. Zacznie podejrzewać, że Kasia odebrała telefon od mężczyzny, z którym łączy ją coś więcej. Zamiast jednak skonfrontować żonę ze swoimi podejrzeniami, postanowi sam sprawdzić, co naprawdę się dzieje.

Pójdzie za Kasią do parku i z ukrycia zacznie ją obserwować. Wtedy zobaczy Sowińskiego. Dyrektor kliniki podejdzie do Kasi i znajdzie się z nią bardzo blisko. Mariusz nie usłyszy jednak ich rozmowy. Zobaczy tylko Sowińskiego, który wyraźnie zbliży się do jego żony. Dla zazdrosnego Mariusza będzie to wystarczający powód, by uznać Sowińskiego za swojego rywala. Wściekłość zacznie brać górę nad rozsądkiem.

Mariusz w furii pojedzie do mieszkania kochanka Kasi w 1942 odcinku "M jak miłość"

Po spotkaniu Kasi z Sowińskim w 1942 odcinku "M jak miłość" Mariusz podejmie decyzję, która na zawsze zmieni jego życie. Będzie przekonany, że dyrektor kliniki jest kochankiem jego żony. Nie będzie chciał czekać na kolejne spotkanie ani próbować spokojnie wyjaśnić sytuacji.

Wieczorem Mariusz zadzwoni do Kasi z samochodu. Powie żonie, że musi nagle wyjechać, żeby domknąć projekt. Uprzedzi ją, że być może wróci późno albo dopiero rano. Kasia nie będzie wiedziała, że jej mąż jedzie właśnie do Sowińskiego. Mariusz zjawi się u rywala wieczorem. Od początku nie będzie mowy o spokojnej rozmowie. Wściekły mężczyzna zaatakuje Sowińskiego od progu, całkowicie go zaskakując.

Tak zginie Sowiński z rąk Mariusza w 1942 odcinku "M jak miłość"

Kiedy Sowiński w 1942 odcinku "M jak miłość" otworzy drzwi, nie będzie spodziewał się ataku. Zacznie wycofywać się w głąb mieszkania, próbując powstrzymać Mariusza. Będzie powtarzał, że nie ma romansu z Kasią i że sytuacja nie wygląda tak, jak podejrzewa jej mąż. Zastraszony Sowiński spróbuje wyjaśnić Mariuszowi, że jego podejrzenia są błędne. Nie zdoła jednak uspokoić napastnika. Mariusz będzie już całkowicie pochłonięty zazdrością i wściekłością.

Chwyci Sowińskiego za gardło, dociśnie go do ściany i zacznie dusić. Dyrektor kliniki nie zdoła powstrzymać Mariusza. Z pozoru konfrontacja dwóch mężczyzn bardzo szybko zamieni się w tragedię. Śmierć Sowińskiego będzie finałem brutalnego ataku Mariusza. W 1942 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą ciało dyrektora leżące na podłodze we krwi. Mężczyzna, którego Mariusz uznał za kochanka Kasi, nie przeżyje spotkania z zazdrosnym mężem.

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" we wrześniu w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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