Marysia przyjdzie do przychodni z Judytą i jej ojcem

W 1946 odcinku „M jak miłość” nic nie będzie zapowiadało, że zwykła wizyta w przychodni zakończy się dla Marysi prawdziwym wstrząsem. Rogowska pojawi się tam razem z Judytą i Karolem Kosowskim. Mężczyzna będzie potrzebował pomocy, dlatego cała trójka przyjedzie do placówki. Nikt z nich nie będzie jednak przewidywał, że przy okazji znajdą się o krok od odkrycia największego sekretu Artura. Rogowski będzie bowiem w swoim gabinecie z Joanną. Romans, który przez długi czas udawało mu się ukrywać przed Marysią, właśnie wtedy znajdzie się o włos od ujawnienia. Marysia nie będzie miała pojęcia, że za drzwiami gabinetu męża rozgrywa się scena, która całkowicie zmieni jej życie.

Marysia otworzy drzwi. Zobaczy Artura z Joanną

W pewnym momencie Rogowska zdecyduje się wejść do gabinetu. To właśnie ona jako pierwsza zobaczy Artura z Joanną. Rogowski nie będzie już miał możliwości ukrycia prawdy ani przekonania żony, że jego relacja z młodą lekarką nie ma znaczenia. Marysia zobaczy męża z kochanką na własne oczy. Wszystkie wcześniejsze podejrzenia, dziwne zachowanie Artura i jego coraz większy dystans wobec rodziny nagle ułożą się w jedną całość. Tym bardziej bolesne będzie jednak to, że Marysia nie będzie musiała przechodzić przez ten moment całkowicie sama.

Judyta i jej ojciec także zobaczą zdradę Artura w 1946 odcinku "M jak miłość"

Judyta i Karol Kosowski będą tuż obok Marysi, kiedy prawda o romansie Rogowskiego wyjdzie na jaw. Przyjdą do przychodni z konkretną sprawą dotyczącą mężczyzny, a przypadkiem staną się świadkami sceny, której z pewnością nie spodziewali się zobaczyć. Dla Judyty będzie to szczególnie trudny moment, bo jest przecież przyjaciółką Marysi, a jednocześnie od dawna wie, że Artur znalazł się w niebezpiecznej relacji z Joanną. Już wcześniej próbowała przemówić Rogowskiemu do rozsądku i ostrzegała go przed konsekwencjami romansu. Nigdy jednak nie przyłapała kolegi na gorącym uczynku. Myślała, że Rogowski jakoś się opamięta. Nic z tego.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.