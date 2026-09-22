M jak miłość, odcinek 1947: Walat znów wyjdzie na wolność! Paweł będzie o krok od zrobienia czegoś strasznego

Walat znów będzie na wolności! Paweł w 1947 odcinku "M jak miłość" nie będzie mógł w to uwierzyć

W 1947 odcinku "M jak miłość" Paweł przekona się, że koszmar związany z Dominikiem Walatem wcale się nie skończył. Jeszcze niedawno wszystko wskazywało na to, że syn wpływowego biznesmena wreszcie poniesie poważne konsekwencje swoich czynów. W 1939 odcinku policja zatrzymała go po kolejnym niebezpiecznym zdarzeniu drogowym, tym razem z udziałem Marysi i Agnes. Co więcej, Walat prowadził samochód mimo obowiązującego go pięcioletniego zakazu.

W 1947 odcinku "M jak miłość" właśnie dlatego Paweł będzie w szoku, gdy dowie się, że Dominik ponownie opuścił areszt. Zduński jeszcze po jego ostatnim zatrzymaniu słyszał od najbliższych, że tym razem Walat nie powinien już tak łatwo uniknąć odpowiedzialności. Agnes próbowała uspokajać Pawła, że po złamaniu zakazu i awanturze z policją sprawca kolejnego wypadku ma naprawdę poważne kłopoty. Zduński mimo wszystko nie uwierzył wtedy, że może spokojnie odpuścić.

Paweł wpadnie w szał w 1947 odcinku "M jak miłość"! Będzie chciał sam rozprawić się z Walatem?!

Wiadomość o uwolnieniu Dominika w 1947 odcinku "M jak miłość" może przelać czarę goryczy. Paweł od dawna będzie nosił w sobie przekonanie, że wymiar sprawiedliwości obchodzi się z Walatem zdecydowanie zbyt łagodnie. Zduński nie będzie potrafił zaakceptować faktu, że człowiek, którego obwinia za śmierć Franki, po raz kolejny może spokojnie chodzić po Grabinie.

W 1947 odcinku "M jak miłość" sytuacja stanie się szczególnie niebezpieczna, bo Paweł już wcześniej będzie tego dnia kompletnie roztrzęsiony. Gdy dowie się o romansie Artura (Robert Moskwa) z Joanną (Dominika Sakowicz) i o dramacie Marysi, niewiele będzie brakowało, żeby rzucił się na Rogowskiego z pięściami. Chwilę później przyjdzie kolejny cios, a mianowicie wiadomość, że Walat znów jest na wolności...

Agnes w 1947 odcinku "M jak miłość" powstrzyma Pawła przed fatalnym błędem! Nie pozwoli mu zniszczyć sobie życia

W 1947 odcinku "M jak miłość" obok Pawła na szczęście znów znajdzie się Agnes. Córka Artura doskonale będzie wiedziała, do czego może doprowadzić Zduńskiego nienawiść do Walata. Sama przecież znajdowała się w samochodzie podczas ostatniego niebezpiecznego spotkania z Dominikiem, więc nie będzie bagatelizowała tego, co zrobił. Jednocześnie zrozumie, że zemsta niczego Pawłowi nie zwróci.

Agnes będzie pilnowała Zduńskiego właśnie w chwili największego kryzysu. Spróbuje nie dopuścić do tego, żeby wściekły Paweł ruszył za Walatem i zrobił coś, czego później nie będzie mógł cofnąć. Oficjalny opis odcinka potwierdza, że to właśnie ona będzie wspierała chłopaka i pilnowała, by nie popełnił błędu mogącego zniszczyć jego przyszłość.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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