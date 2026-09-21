M jak miłość, odcinek 1945: Koniec małżeństwa Rogowskich. Marysia odkryje zdradę i wszystko się posypie - ZDJĘCIA

Koniec małżeństwa Rogowskich w 1945 odcinku „M jak miłość”

W 1945 odcinku „M jak miłość” nie będzie już odwrotu. Romans Artura z Joanną, który przez długi czas udawało się ukrywać przed Marysią i rodziną, w końcu wyjdzie na jaw. Rogowski popełni błąd, którego może już nie dać się naprawić. Artur coraz bardziej angażuje się w relację z Joanną. To już nie będzie niewinne zauroczenie ani chwilowa fascynacja. Dobrzańska nie zamierza odpuścić i będzie walczyła o kolejne spotkania z Rogowskim. W 1945 odcinku „M jak miłość” pojawi się w przychodni i znów spróbuje przekonać ukochanego, żeby nie kończył ich relacji.

Joanna będzie wręcz błagała Artura o kolejne spotkania. Powie mu, że nie może bez niego oddychać i żyć. Rogowski znajdzie się więc dokładnie w tym samym miejscu, z którego próbował wcześniej się wycofać. Zamiast jednak definitywnie odciąć się od kochanki, ponownie jej ulegnie.

Artur rzuci się na Joannę w 1945 odcinku "M jak miłość", a Marysia będzie tuż za drzwiami

Do odkrycia zdrady dojdzie w przychodni. Artur i Joanna zostaną sami w jego gabinecie, a silne emocje ponownie wezmą górę. Rogowski chwyci kochankę w ramiona, całkowicie tracąc czujność. Nie będzie miał pojęcia, że jego żona znajduje się w tym samym budynku, tuż obok! Marysia pojawi się w przychodni w związku z wizytą Judyty (Paulina Chruściel) i jej ojca. Rogowska będzie rozmawiała z nimi na korytarzu, a następnie postanowi wejść do gabinetu męża. Nie będzie przeczuwała, że za drzwiami właśnie rozgrywa się scena, która może zniszczyć jej małżeństwo.

Marysia nakryje męża z kochanką w 1945 odcinku „M jak miłość”

Moment, w którym Marysia stanie w drzwiach gabinetu, będzie punktem zwrotnym całej historii Rogowskich i jednocześnie upadkiem ich małżeństwa. Rogowska, która do tej pory nie znała prawdy o romansie męża, znajdzie się nagle twarzą w twarz z rzeczywistością. Artur nie będzie już mógł zasłaniać się pracą, kryzysem czy przypadkowymi spotkaniami z Joanną. Marysia zobaczy, jak bliska stała się jej mężowi inna kobieta. Romans, który Rogowski przez tak długi czas próbował utrzymać w tajemnicy, przestanie być sekretem.

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!