M jak miłość, odcinek 1942: Tak Jakub zareaguje na wyznanie Martyny, że jest w nim zakochana! Powie, że ma inną - ZDJĘCIA

Oto nowa dziewczyna Jakuba Karskiego! W 1942 odcinku "M jak miłość" pojawi się rehabilitantka Iga

Na dobry początek 1942 odcinka "M jak miłość" Jakub będzie o krok od romansu! Umówi się na kolejną randkę z Igą (w tej roli Maryla Morydz) – rehabilitantką, która nie tylko pomogła mu odzyskać sprawność po ostatniej akcji detektywistycznej, ale „podleczyła” także jego serce. Nawet pochwali się Marcinowi (Mikołaj Roznerski), że coraz lepiej czuje się w towarzystwie Igi, a Chodakowski zasugeruje nawet, że na tym etapie to powinien już się z nią przespać.

Dziewczyna Jakuba nie sprawi jednak, że w 1942 odcinku "M jak miłość" zapomni o Martynie. Po dwóch miesiącach milczenia przyjaciółki wpadnie do niej do szpitala w Sochaczewie i spróbuje ustalić, dlaczego Wysocka przestała się w ogóle do niego odzywać. Przecież byli ze sobą tak blisko, tyle razem przeszli.

- Może wpadnę potem do leśniczówki?

- Może lepiej nie... Nic się nie zmieniło. Nie chcę się na razie spotykać, nie chcę rozmawiać...

Jednak Jakub nie ustąpi i kiedy Martyna wyjdzie z gabinetu do pacjenta, zostawi jej karteczkę z błaganiem o rozmowę:

"Dla mnie ta przyjaźń się nie skończyła. Musimy porozmawiać. Jeśli chcesz mieć w końcu święty spokój, poświęć mi pięć minut. Potem się odczepię".

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Martyna zniszczy randkę Jakuba i Igi w 1942 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że w 1942 odcinku "M jak miłość" Jakub pójdzie na randkę z Igą do włoskiej knajpki, ale nagle ich spotkanie przerwie telefon od Martyny, by od razu przyjechał do niej do leśniczówki. Dlaczego tak szybko? Wysocka będzie chciała wyjechać na kilka dnia, by wszystko sobie poukładać. Kiedy Karski stanie w drzwiach domu Martyny w Kampinosie z kwiatami, ona zacznie się z niego śmiać.

- Co to za zielsko? Nigdy nie dawałeś mi kwiatów...

- Raz dałem. Kaktusa... A te wziąłem na wszelki wypadek. Ewentualnie będą jak znalazł na grób naszej przyjaźni... - wyjaśni Jakub, a Martyna zaprosi go do środka.

- To po co ten cały cyrk?

- Martyna, brakuje mi ciebie... Ciebie i naszych rozmów...

- Dobra, kawa i do brzegu, ok? Myślałam, że to będzie prostsze...

- Nie śpieszy mi się... Możemy pójść na spacer, albo jak chcesz mogę porąbać drzewo...

Dopiero w tym momencie w 1942 odcinku "M jak miłość" Martyna zbierze się na odwagę i wyzna Jakubowi, co do niego czuje. Bo tak nagle odcięła się od niego, gdy zdała sobie sprawę, że zakochuje się w najlepszym przyjacielu. A przecież doskonale wie, że Karski wciąż nie wyleczył się z miłości do Kasi (Paulina Lasota).

- Dobra nie chcę się z tobą spotykać! Nie chcę się z tobą spotykać, bo po prostu poczułam, że się w tobie zakochuję... I nie chcę tego... Z wiadomych względów... Chciałeś to masz... I co teraz będzie? Spieprzysz stąd, gdzie pieprz rośnie?

Jaka będzie reakcja Jakuba na wyznanie miłości Martyny w 1942 odcinku "M jak miłość"?

Zaskoczony Jakub w 1942 odcinku "M jak miłość" nie odpowie od razu. Nie będzie bowiem pewny, jak powinien zareagować. Szczególnie, że w jego życiu jest już inna kobieta. Znajomość z Igą dopiero się rozwija, ale Karski dzięki niej naprawdę odetchnął, że najgorsze, co było w jego życiu już dawno za nim.

- Nigdzie się nie wybieram... A z jakich to wiadomych względów nie chcesz się we mnie... no wiesz...

- Naprawdę chcesz to wałkować jeszcze raz? Okej z powodu twojej byłej żony, która zawsze była i będzie dla ciebie najważniejsza!

- Spotykam się z kimś i to nie jest Kaśka... Tylko moja była rehabilitantka. I dzisiaj swoim telefonem skopałaś nam miły, wspólny obiad... Okej, pójdę już... Dzięki za szczerość. Muszę sobie to wszystko przemyśleć. A tak na gorąco? Pozwolisz mi się kiedyś zaprosić na randkę?

- Co?

- No wiesz, spotyka się dwoje ludzi i idę gdzieś razem. Do kina, do teatru...

- Nabijasz się ze mnie?

- Nie...

- Ale ty się z kimś spotykasz?

- A teraz spotkam się z tobą. Jeśli się zgodzisz...

- Może lepiej będzie jak pójdziesz... - Martyna wyprosi Jakuba z leśniczówki w 1942 odcinku "M jak miłość".

Kiedy 1942 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1942 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 22 września 2026 r. o godz. 20.50 w TVP2.

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