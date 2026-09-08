M jak miłość, odcinek 1942: Piękna Iga zastąpi Jakubowi Martynę! Zaprosi ją na randkę po odrzuceniu przez Wysocką - ZDJĘCIA

Jakub w końcu umówi się z rehabilitantką Igą w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Jakub wciąż będzie walczył o Martynę, ale kolejny raz spotka się ze ścianą. Tym bardziej, że jego przyjaciółka nagle całkowicie zerwie ich kontakt, zablokuje jego numer, a gdy zacznie zjawiać się u niej osobiście, to albo jej tam nie zastanie, albo po prostu mu nie otworzy. Oczywiście, Karski będzie robił, co w jego mocy, aby w końcu do niej dotrzeć, ale Wysocka wciąż nie będzie chciała z nim rozmawiać.

I wówczas w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Karski zdecyduje się ustąpić i dać sobie szansę na miłość gdzieś indziej. Tym bardziej, że nie będzie miał zamiaru spędzać kolejnego wieczoru samotnie. Do tego stopnia, że w końcu zdecyduje się zaprosić na randkę rehabilitantkę Igę, która wcześniej skutecznie pomogła mu wrócić do zdrowia po niebezpiecznej akcji z Marcinem (Mikołaj Roznerski). Szczególnie, że i on nie był jej obojętny!

Wysocka zakłóci randkę Karskiego w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

I stąd w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Iga oczywiście przyjmie jego zaproszenie i zgodzi się wybrać z nim do włoskiej knajpy. A Jakub, jak podaje swiatseriali.interia.pl, już zadba o to, aby wszystko się udało. Karski zacznie wychwalać jedzenie, a nawet będzie ją nim częstował, co wyraźnie jej się spodoba.

- Pyszna... Świeża, z odrobiną goryczki... - zachwyci się Iga.

W 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wszystko będzie przebiegać dobrze do czasu aż do Jakuba nie zadzwoni telefon, a na wyświetlaczu nie pojawi się tak dawno niewidziane imię Martyna. Niczym jakby zakochana w nim kobieta wszystko wyczuła! Tym bardziej, że Karski bez wahania odbierze od niej połączenie, a ona w końcu zaprosi go do siebie, co już kompletnie zmieni bieg randki detektywa z rehabilitantką.

Detektyw zacznie mieć już mętlik w głowie w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Zwłaszcza, że po zakończonej rozmowie w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zatroskany Jakub zacznie się jeszcze wpatrywać w telefon, co nie ujdzie uwadze Igi. Rehabilitantka od razu się tym zainteresuje, ale detektyw szybko zmieni temat.

- Wszystko w porządku? - zaniepokoi się Iga.

- Tak, tak - zapewni ją Jakub.

Jednak prawda w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie inna. Szczególnie, że wówczas Jakub będzie miał prawdziwy mętlik w głowie, gdy zakochana w nim Martyna w końcu się do niego odezwie, a jemu tak dobrze będzie spędzało się czas z Igą.

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