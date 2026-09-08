M jak miłość, odcinek 1942: Zakochana Martyna zerwie kontakt z Jakubem! Jedna wiadomość zmieni między nimi wszystko

Martyna i Jakub nie będą mieć kontaktu od 2 miesięcy w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Martyna wciąż będzie ignorować Jakuba i tak już od dwóch miesięcy. Przypomnijmy, że Wysocka postanowiła odciąć się od swojego przyjaciela, gdy poczuła do niego coś więcej niż przyjaźń. Zwłaszcza, że nie chciała znów leczyć swojego złamanego serca. Tym bardziej, że doskonale wiedziała, że uczucia Karskiego do Kasi (Paulina Lasota) wciąż są żywe, a ona nie chciała być opcją zapasową jak w przypadku Marcina (Mikołaj Roznerski), który ostatecznie wybrał nie ją, a Kamę (Michalina Sosna) i tu bała się powtórki.

Dlatego już wcześniej zaproponowała im przerwę, której w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wciąż będzie przestrzegać! Wszystko przez to, że nie odbierze, ani nie odpisze na żadną wiadomość od Jakuba, bo jak podaje swiatseriali.interia.pl wcześniej zablokuje jego numer. A gdy zdeterminowany Karski kilkukrotnie zjawi się u niej nawet osobiście, to albo jej tam nie zastanie, albo Martyna wcale mu nie otworzy.

Agata pomoże Karskiemu dotrzeć do Wysockiej w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Aż w końcu w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Jakub na poważnie zacznie się o nią bać. I nic dziwnego, bo kompletnie nie będzie wiedział, co się z nią dzieje. A co gorsza, czy może nie wróciła do swojego nałogu i znów nie zaczęła pić. Karski będzie już tak zaniepokojony, że zdecyduje się nawet spotkać z Agatą i ją o to wypytać.

- Zerwała ze mną kontakt. Nie widziałem jej od prawie dwóch miesięcy, zablokowała mój numer. Kilka razy byłem u niej w leśniczówce i albo nikogo nie zastałem, albo... po prostu mi nie otworzyła - wyzna jej Jakub, cytowany przez swiatseriali.interia.pl.

- Była na urlopie w górach, ale dzisiaj jest już w pracy. Wszystko u niej w porządku - uspokoi go Agata, która doskonale będzie wiedziała, co stoi za zachowaniem przyjaciółki.

Wówczas w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Karski nieco odetchnie z ulgą. Aczkolwiek wciąż nie będzie rozumiał, czemu Wysocka postanowiła wyrzucić go ze swojego życia. W zupełnym przeciwieństwie do Agaty, której zrobi się żal Jakuba. Do tego stopnia, że postanowi dać mu pewną wskazówkę, jak do niej trafić.

- No cóż, widocznie miała jakiś powód, żeby wykopać mnie ze swojego życia. Nieważne. Przynajmniej coś wiem, dzięki - powie jej Karski.

- Jakub? A nie pomyślałeś, żeby kiedyś po prostu zaprosić Martynę na randkę? - zasugeruje mu jej przyjaciółka.

Tak Jakub odzyska Martynę w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

Oczywiście, Jakub weźmie te słowa do siebie i jeszcze w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach zjawi się w gabinecie Martyny, aby szczerze z nią porozmawiać. Jednak Wysocka wciąż nie będzie mieć na to ochoty i po raz kolejny go spławi.

- Pogadamy? Jak przyjaciele albo byli przyjaciele. To chyba też coś znaczy... Daj mi pięć minut - poprosi ją Jakub, na co Martyna wykręci się wizytą domową. A gdy nieustępliwy Karski zaproponuje, że może zjawić się potem w jej leśniczówce, to już nie wytrzyma - Nie, nie chcę się z tobą spotykać ani rozmawiać. Nic się nie zmieniło. A teraz przepraszam, ale się śpieszę.

W tym momencie w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Martyna wyjdzie z gabinetu, ale Jakub i tak się nie podda. Karski zostawi ukochanej wiadomość na jednej z kolorowych karteczek, po czym sam także go opuści. A gdy Wysocka do niego wróci i ją przeczyta, to od razu zmieni front i sama skontaktuje się z detektywem, aby jednak do niej przyjechał!

- Zgoda, wpadnij. Ale od razu, dzisiaj, możesz? Bo wyjeżdżam na kilka dni - wyjaśni Wysocka.

- Będę na pewno - obieca jej Karski.

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