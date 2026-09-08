M jak miłość, odcinek 1938: Olek pomoże siostrze Sowińskiego. Nie rozpozna w Ewie swojej dawnej pacjentki - ZDJĘCIA

Olek nie pozna siostry Sowińskiego w 1938 odcinku "M jak miłość"

W 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach przed wejściem do kliniki Olek zauważy niepełnosprawną kobietę, która będzie poruszać się o balkoniku i potknie się o krawężnik. Oczywiście, w tej sytuacji jak podaje swiatseriali.interia.pl Chodakowski bez wahania ruszy jej na pomoc i zacznie dopytywać o jej stan.

- Wszystko w porządku? Może pomogę pani wejść do szpitala... - zaoferuje Olek.

W 1938 odcinku "M jak miłość" nieznajoma pacjentka przyzna, że przyjechała do kliniki na badanie, w związku z czym Olek postanowi pomóc jej bezpiecznie dotrzeć do środka. Zwłaszcza, że jeszcze nie będzie wiedział, kim tak naprawdę ona jest.

- Ostrożnie... zaprowadzę panią - zaproponuje Chodakowski.

Ewa ujawni przed Olkiem swoją tożsamość w 1938 odcinku "M jak miłość"

W 1938 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Olek wejdzie z Ewą do winy, a po jej opuszczeniu zauważy, że kobieta wyraźnie cierpi. I wobec tego także nie przejdzie obojętnie i ponownie zaproponuje swoją pomoc.

- Trzeba znaleźć przyczynę tego bólu... Zaraz mogę panią obejrzeć, pracuję tutaj, jestem ortopedą - wyjaśni jej Olek.

Jednak w 1938 odcinku "M jak miłość" Sowińska doskonale będzie wiedziała, kim jest Chodakowski. Tym bardziej, że to w końcu on wcześniej brał udział w operacji, po której skończyła właśnie na balkoniku!

- Tak, wiem... Wiem, kim pan jest. Nazywam się... Ewa Sowińska. Pan doktor mnie operował... - przyzna mu kobieta.

Dramat Olka w 1938 odcinku "M jak miłość"! Sowiński nie daruje mu cierpienia siostry

I w tym momencie w 1938 odcinku "M jak miłość" Olek dozna szoku! Do tego stopnia, że na chwilę aż go zmrozi, bo doskonale będzie wiedział, o jaką Ewę Sowińską chodzi. Szczególnie, że nim zdąży się odezwać od razu podbiegnie do nich jej brat Aleksander, który właśnie za to będzie się na nim mścił!

- Co tu się dzieje? Zostaw moją siostrę! - nakaże mu Sowiński i o mało nie rzuci się na Olka z pięściami.

Oczywiście Chodakowski zacznie się tłumaczyć, że chciał tylko pomóc, czym rozpali już Sowińskiego do czerwoności. Do tego stopnia, że Aleksander przestanie nad sobą panować i Olka zaatakuje nie tylko na oczach swojej siostry, ale także i innych pacjentów i reszty personelu!

- Spokojnie, tylko pomagam…

- Mam powtórzyć?! Już dość pomogłeś!

- Zwariowałeś?!

- Trzymaj się od niej z daleka! - rzuci Sowiński w 1938 odcinku "M jak miłość" i do zemsty na Olku będzie chciał wykorzystać Kasię!

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